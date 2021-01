Taucha

An der B 87 in Höhe Einmündung zur Graßdorfer Straße gibt es in Taucha seit Montag wieder eine Fußgänger-Ampel. Allerdings fließt hier der Verkehr wegen Bauarbeiten und einer Umleitung nur noch einspurig. Frei ist die Fahrspur nach Eilenburg, in Richtung Leipzig ist gesperrt. Warum aber bei halbem Verkehr eine Fußgänger-Ampel, während es sonst bei dichtem, zweispurigen Verkehr keine Querungshilfe gibt? „Die mobile Lichtsignalanlage soll den Fußgängern während der Bauarbeiten ein sicheres Queren der Straße ermöglichen. Sie ersetzt vorübergehend die Ampel am Knoten Leipziger Straße/Graßdorfer Straße“, erklärt Tobias Abert, Sachgebietsleiter der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Nordsachsen.

Weil wegen einer Baustelle der Fußweg neben der B87 gesperrt ist, erhalten Fußgänger an der Graßdorfer Straße mittels einer Ampel eine sichere Querungshilfe. Quelle: Olaf Barth

Anzeige

Abkürzung jetzt offizieller Weg

Denn wegen der Mitnetz-Bauarbeiten würde auch der Gehweg an der B 87 komplett gesperrt, weshalb Fußgänger die große Ampel-Kreuzung an der Leipziger Straße nicht mehr uneingeschränkt erreichen könnten. Daraus folgt, dass die Abkürzung durch die Glockentiefe vom Bereich Netto-Markt/Küchen-Weidner in die Innenstadt zur Sparkasse jetzt der offizielle Weg ist. Sonst werden gerade Schulkinder von der Stadt im Schulwegplan mehr oder weniger erfolgreich aufgefordert, den Umweg über die erwähnte Ampelkreuzung zu nehmen. Und das wird künftig auch so bleiben. „Ende nächster Woche wird die mobile Lichtsignalanlage wieder abgebaut, sofern die Bauarbeiten bis dahin fertig sind“, kündigt Abert an.

„Ampel wäre hilfreich“

Der Tauchaer Daniel Förster, der gerade mit seiner Tochter die Grünphase per Knopfdruck anfordert, würde sich hier eine dauerhafte Fußgängerampel wünschen, gerade wenn der Verkehr wieder in alle Richtungen fließt: „Für die vielen Schulkinder, die hier sonst die Straße queren, wäre das viel sicherer“, sagt der 42-Jährige.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das findet auch Brigitte Schäfer, die langsam mit ihrem Gehstock unterwegs ist. „Ich traue mich ohne Ampel hier nicht über die Straße. Ich schaffe es nicht mehr, die Verkehrslücken abzupassen und nehme den Umweg zur großen Ampelkreuzung. Für mich und die Kinder wäre eine Ampel hier hilfreich“, meint die 79-Jährige. Dagegen sagt Sylke Kipping (55): „Die Ampel allein hilft nicht, da gibt es nur Rückstau. Der ganze Bereich müsste neu geregelt werden, damit dann auch Fußgänger sicher über die Straße kommen.“

Wegen einer Baustelle ist der Fußweg neben der B 87 in der Graßdorfer Straße gesperrt. Quelle: Olaf Barth

Verkehr soll fließen

Die Errichtung einer dauerhaften Ampel an dieser Stelle ist laut Abert Sache des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Doch als hier 2018/2019 längere Zeit schon einmal eine provisorische Ampel stand, hatte das Lasuv bereits signalisiert, weder an einer eigenen Rechtsabbiegespur aus der Graßdorfer Straße auf die B 87 noch an einer dauerhaften Fußgängerampel Interesse zu haben. Der Verkehr soll ungestört fließen können. Auf eine beständige Verbesserung der Situation werden die Tauchaer wohl, wie an vielen anderen Stellen auch, bis zu einem zwar angestrebten, aber noch nicht terminierten Neubau der B 87 warten müssen. Da aber im März mit dem Ausbau der Kreuzung Portitzer-/ Leipziger Straße (B87) der nächste Umleitungsverkehr schon vor der Tür steht, könnte es dann erneut eine provisorische Fußgänger-Ampel in der Graßdorfer Straße geben.

Von Olaf Barth