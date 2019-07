Taucha

Im April hatte Tauchas Stadtrat die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden für den Bebauungsplan Nr. 48 „ Partheblick“ beschlossen. Axel Weinert (Grüne) und der fraktionslose Ex-Grüne Roland Gasch stimmten dagegen. Gegenwind gibt es auch aus der Bürgerschaft. Während der öffentlichen Auslegung gingen 40 Einsprüche ein. Es sind zumeist Anwohner der Ernst-Toller- und Erich-Mühsam-Straße. Sie sind gegen den Bau des neuen Wohngebietes. Ihre Dewitz-Döbitzer Siedlung grenzt genau an die circa 5,4 Hektar große Fläche, auf der bis zu 35 Wohneinheiten errichtet werden sollen. Von bis zu 13 Meter hohen Stadtvillen ist die Rede. Bisher wird das Gebiet landwirtschaftlich genutzt. Es endet an der Wurzner Straße sowie an der Straße Am Winneberg und somit auch am Flora-Fauna-Habitat (FFH) „Parthenaue“.

„Einfluss auf Frischluftzufuhr für ganz Taucha “

„Wieder soll eine grüne Fläche der Natur entzogen werden. Viele Tiere haben hier ihr Rückzugsgebiet oder finden hier Nahrung“, kritisiert zum Beispiel Volker Pötsch (65). Und Mirko Walter weist darauf hin, dass es sich um ein Überschwemmungsgebiet der Parthe handelt. „Diese Fläche hat außerdem für die Frischluftbildung für ganz Taucha Bedeutung. 55 Prozent der Fläche sollen versiegelt werden, das ist eine Verschlechterung der Lebensqualität für Menschen und Tiere“, führt der 56-Jährige aus. Jens Heinze macht sich unter anderem um die Straßen sorgen, die für 48-Tonner nicht ausgelegt seien: „Für sieben Häuser läuft der Bauverkehr bei uns durch. Die Laster zerstören die Straße mit allem, was an Leitungen drin liegt.“ Auch der 58-Jährige hat Einsprüche gegen das Vorhaben geltend gemacht. So wendet er sich gegen einen befürchteten Zwangsanschluss an das geplante neue Schmutzwassersystem. Denn erst vor zwei Jahren seien die Anlieger gezwungen worden, sich biologische Kleinkläranlagen anzuschaffen.

„Wenn wir die jetzt vor Ablauf von zwölf Jahren außer Betrieb nehmen sollen, müssen wir jeweils 1500 Euro Fördermittel zurückzahlen. Wer kommt dafür und für unsere privaten Investitionen auf?“, will auch Konrad Benedix wissen. Schließlich weist Anwohner Eberhard Börner darauf hin, dass sich an dem Gebiet eine wilde Deponie mit Altlasten befindet. Außerdem liege das Areal im Landschaftsschutzgebiet und müsse erst ausgegliedert werden. Und nicht zuletzt seien hier schon früher alte Gräber entdeckt worden. „In der Stadt gibt es noch genug Brachflächen, dort kann man doch neue Wohngebiete entwickeln“, schlägt Börner vor.

„Ganz Taucha hat archäologische Relevanz“

Die zuständige Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein aus dem Tauchaer Rathaus meint dazu auf Nachfrage: „Ganz Taucha hat eine gewisse archäologische Relevanz. Nach Eingang aller Stellungnahmen gehe ich davon aus, dass das Landesamt für Archäologie die Gelegenheit für Untersuchungen nutzt. Die erwähnten Altlasten befinden sich nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.“ Was den Straßenzustand angeht, würde sie dem Erschließungsträger, den städtischen Gesellschaften antragen, vor den Bauarbeiten eine Beweissicherung durchzuführen. „Hier sind doch in den letzten Jahren auch Häuser gebaut worden“, so Stein. Ob und auf wessen Kosten später die Straßen saniert werden, ließe sich zum gegenwärtigen frühen Zeitpunkt der Planungen noch nicht sagen.

Zur Befürchtung der Anwohner, dass sie ihre Kleinkläranlagen nicht mehr nutzen könnten, erklärte Stein: „Ob der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land seinen Anschlusszwang ausübt oder er für die Anlagen Bestandsschutz gewährt, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht können die Anlagen bis zum Auslaufen der Genehmigungsfrist betrieben werden.“ Für verbindliche Aussagen bezüglich der Strom- und Gasleitungen in dem Bereich müsse sie die Stellungnahmen der Energieversorger abwarten. Diese gehören zu den sogenannten Trägern Öffentlicher Belange und müssen alle angehört werden. Was den Naturschutz angeht, habe eine Verträglichkeitsprüfung ergeben, dass das Bauvorhaben „nicht geeignet ist, erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen“. Voraussetzung für diese Einschätzung sei das Anlegen eines 50 Meter breiten Streifens mit Gehölzen, die als Puffer zwischen Wohn- und FFH-Gebiet dienen sollen. Wie Stein weiter mitteilte, ist auch die Aufforstung einer Teilfläche am Winneberg vorgesehen. Den Abwägungsbeschluss des Stadtrates mit den Stellungnahmen zu den Einsprüchen der Anwohner erwartet Stein frühestens für die Oktober-Sitzung.

