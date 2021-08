Taucha

Was für ein Gewusel am Samstag zum Kinder- und Familiennachmittag auf dem Sport- und Freizeitzentrum in Taucha. Bei schönstem Sonnenschein waren gut 800 Kinder, Eltern und Großeltern gekommen. Der Heimatverein und der Leichtathletik Club (LC) hatten in knapp drei Wochen Vorbereitungszeit Unterhaltung für Groß und Klein und Mitmachstationen für die Kinder auf die Beine gestellt – als kleinen Ersatz der ausgefallenen Spielstraßen der abgesagten Tauchscher Stadtfeste von 2020 und 2021.

Spaßbetonte Stationen

Vor allem die Kinder hatten ihre Freude bei den spaßbetonten Spielstationen, die von den vielen Unterstützern des Festes vorbereitet waren. So unter anderem beim Gummistiefel-Weitwurf der TSG 1861, dem Leitersprint beim LC, dem Zielwerfen beim Anglerverband Taucha, dem Armbrustschießen beim Förderverein Schloss Taucha oder dem Boule-Spiel vom Freundeskreis Taucha-Chadrac/Espaly. 7,90 Meter war die Bestweite beim traditionellen Pflaumenkern-Weitspucken des Heimatvereins, bei den Mandan-Indianern galt es Fährten zu erkennen und bei der Klimainitiative konnten Wünsche auf Klimabänder notiert werden, die am 5. September in Berlin übergeben werden.

Lampionumzug zum Finale

Die Mimo-Trails zeigten mit ihren Bikes waghalsige Tricks, bei den Modellfliegern war ein Doppeldecker der Hingucker, der Fliegerclub Leipzig/Taucha warb mit einem Doppelsitzer ASK21 zum Tag der offenen Tür am 11. September am Schwarzen Berg und die Kooperative Landwirtschaft lud zur Besichtigung ihres Areals. Der Lampionumzug mit dem Spielmannszug bildete den Abschluss einer rundum gelungenen Veranstaltung. „Es war wunderschön, so viele fröhliche Menschen zu treffen“, freute sich Katja Munsky, die mit Tochter Jasmin gekommen war.

Von Reinhard Rädler