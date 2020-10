Taucha

Dieter Stolle ist nicht nur seit 1993 Leipzigs Marktwinzer, sondern seit 2012 auch offizieller Ratswinzer der Stadt Taucha. Und als solcher kommt er alljährlich im Herbst zur Weinlese in die Parthestadt. Denn in der Leipziger Nachbarstadt gibt es den deutschlandweit einzigen Rathauswein, der geerntet, gekeltert und abgefüllt wird. Am Donnerstag musste der inzwischen 71-Jährige allerdings nicht mehr per Leiter an der Rathauswand zu den hoch hängenden Trauben kraxeln. Die Stadt hatten für ihren Winzer und dem mithelfenden Hausmeister Torsten Fix (57) erstmals einen Hubsteiger organisiert. In dessen Korb konnten die beiden Herren bequem mit Motorkraft in die Höhe fahren und dort sicher die reichlich vorhandenen Trauben ernten.

„Ein sehr guter Jahrgang“

„Das ist erstaunlicherweise ein sehr guter Jahrgang. Die April-Kälte hat den Pflanzen nichts ausgemacht, sie haben die späten Fröste gut überstanden“, schätzt Stolle ein. Auch ohne Refraktometer, dem Messgerät für den Zuckergehalt, verrät ihm eine Verkostung der Trauben die reichlich vorhandene Süße. Die beiden Pflanzen, einerseits der rote Regent und andererseits der weiße Phönix, reichen an der Rathauswand bis zur zweite Etage unter die Bürgermeister-Zimmer und wurden von Anfang an in Form zweier Weinkelche geschnitten. „Vom Regent haben wir circa 21 Kilogramm abgenommen, vom Phönix werden es mindestens 50 Kilogramm“, schätzte Stolle ein, der noch mitten in der Weinlese war.

Anzeige

Aus Trauben wird Cuvée

Mitgebracht hat Stolle einige noch etikettlose Flaschen des 2018-er Jahrgangs. Das war das erste Hitze-Jahr. „Der Wein ist Spitze“, sagte Stolle, lässt die Flaschen aber im Kofferraum. „Erst die Arbeit“, sagt er lachend. Aus den beiden Rathaus-Rebsorten wird ein gemischter Wein, ein Cuvée gekeltert. 35 Flaschen ergab die 2018er Ernte. Der Wein 2019 ist noch nicht abgefüllt, und der diesjährige Jahrgang wird wohl mindestens 40 Flaschen ergeben, überschlägt Stolle das vorläufige Ergebnis.

Ratswein ist unverkäuflich

Das freut auch Bürgermeister Tobias Meier ( FDP): „Der Wein wird von mir oder in meinem Namen bei Feiern, Auszeichnungen oder Jubiläen als besonderes, exklusives Geschenk der Stadt überreicht oder auch mal für die Tombola beim Herbstball der Bürger und Vereine zur Verfügung gestellt. Zu kaufen gibt es den Ratswein nicht.“ Das bisher ergiebigste Jahr war 2013 mit 58 Flaschen Ratswein. In den Jahren 2008 und 2017 hat es wegen Pilzbefalls einen Totalausfall gegeben, die Flaschen blieben leer.

Von Olaf Barth