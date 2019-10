Taucha

Dass es in Taucha eine Personengruppe gibt, die regelmäßig rechte Parolen und verfassungsfeindliche Symbole sprüht, ist nicht neu. Doch am Donnerstag nach dem Mordanschlag in Halle wurden in Taucha nahe Kaufland und Trogbau verstärkt neue Aufkleber und Schmierereien entdeckt. Darunter zwei Hakenkreuze...