Der Festumzug zum Tauchschen ist ja immer der Höhepunkt des Tauchaer Stadtfestes. Zum großen Stadtjubiläum 850 Jahre Taucha und 800 Jahre Rittergutsschloss sollte es nun noch eine Nummer größer werden. Die Organisation lag bisher immer in den Händen des Heimatvereins, dem so auch in der „Steuerungsgruppe 2020“ die Organisation des historischen Festumzuges übertragen wurde. Schon seit Oktober 2017 wurde dort an Konzepten für die Ausgestaltung gefeilt. Für die Teilnahme des eigenen Vereins waren aber noch Ideen gefragt. Neben der freizügigen Miss Parthe sollte es noch weitere Hingucker geben.

Früher üblich bei der Feldbestellung

Vereinsmitglied Falk Breitenborn stöberte dazu im Internet und wurde schließlich im osterzgebirgischen Dippoldiswalde fündig, denn dort stand ein alter eisenbereifter Holz-Kastenwagen, der in seiner Art noch in den 50er Jahren auch auf Tauchas Fluren bei der Feldbestellung oder Ernte zum alltäglichen Bild gehörte. „Der passt zum Festumzug und könnte später bei weiteren Aktionen, wie zum Beispiel beim Kartoffelfest, zum Einsatz kommen“, waren sich Breitenborn und der Vereinsvorstand einig. Vereinsmitglied Manfred Wulf - seit 1963 im Gut Graßdorf viele Jahre Gutsverwalter - bot seinen fachlichen Rat an. Auch das Pferd, das den Wagen im Umzug ziehen soll, wollte der 80-Jährige führen.

Kutschenbauen bei Meister Eder

Doch mit Corona kam das Aus für das diesjährige Tauchaer Stadtfest und die Umzugspläne mussten vorerst auf Eis gelegt werden. Aber das war für Möbelrestaurator Breitenborn noch kein Grund aufzugeben. In Vereinsmitglied Tom Richter fand er einen Mitstreiter, der die Idee einbrachte, das historische Gefährt doch als Jugendprojekt wieder herzurichten. Als Finanzbeauftragter des Jugendparlaments hatte er die nötige Erfahrung, bei der Beschaffung von Fördermitteln, wie zum Beispiel für Anti-Graffiti-Projekte in Taucha. So stellte er beim „Sächsischen Mitmachfond“ den Antrag für die Projektidee „Gemeinsamen Kutschenbauen bei Meister Eder“. Die Jury wählte das Vorhaben unter 828 eingereichten Vorschlägen in der Kategorie „Zukunft MINT“ aus und prämiierte es mit 2000 Euro.

Alte Handwerkstechniken lernen

Unter fachlicher Anleitung von Falk Breitenborn, der seine Werkstatt „Bei Eder“ in der Leipziger Straße betreibt, soll in einem Workshop das historische Gefährt wieder hergerichtet und dazu das Geld zweckgebunden verwendet werden. „Dabei lernen die Jugendlichen mit alten Handwerkstechniken und -werkzeugen umzugehen, können Erfahrungen in der Holzbearbeitung sammeln und dabei altes Zubehör, wie Beschläge und spezielle Nägel kennenlernen“, so der 53-jährige Restaurator. Der Kastenwagen ist in einem Dreiseitenhof in Engelsdorf untergestellt. Dort soll in den Sommerferien auch der Workshop stattfinden, für den sich interessierte Jugendliche „Bei Eder“ unter 0179 79 17 585 oder per E-Mail unter bei.eder.taucha@gmail.com melden können.

