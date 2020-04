Taucha: Im Festjahr fallen viele Feste aus

Taucha

Die von der Bundesregierung ausgegebene Maßgabe, dass es wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende August keine Großveranstaltungen in Deutschland geben wird, beschäftigt auf besondere Weise auch die Tauchaer. Gerade im Doppel-Jubiläumsjahr für „850 Jahre Stadt“ sowie „800 Jahre Rittergutsschloss“, mit zig Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt, sollte vor allem auch das Stadtfest „Tauchscher“ vom 27. bis 30. August mit einem besonderen historischen Festumzug wieder Tausende auf Plätze und Straßen locken. Doch das und viele andere Termine im Festkalender der Stadt wie Hexenfeuer, Männerchor-Jubiläumskonzert, Kirmes, Disconacht, Rocknacht, Ancient-Trance-Festival werden wohl nicht stattfinden können oder stehen auf der Kippe.

Offene Fragen

„Wir machen uns natürlich schon seit mindestens zwei Wochen konkret Gedanken darüber, wie es mit dem Festjahr und dem Stadtfest weiter gehen soll. Wir müssen ja mit allen Beteiligten sprechen und die vertraglichen Dinge regeln“, sagte am Donnerstag Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) auf LVZ-Nachfrage. Zudem wolle er sich offiziell noch nicht zur Zukunft des Stadtfestes äußern oder darüber spekulieren, da zunächst die für Freitag, 17. April, angekündigte Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen abgewartet werden soll. „Bisher hat ja noch niemand konkret festgelegt, was unter einer Großveranstaltung zu verstehen ist“, so Meier. Doch unabhängig davon müsse man ernsthaft darüber nachdenken, wie sinnvoll es unter den gegebenen Umständen überhaupt noch ist, den Tauchschen durchzuführen. In den nächsten zwei Tagen soll es konkretere Informationen zum Ablauf des Festjahres geben.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth