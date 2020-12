Taucha

Wer die St.-Moritz-Kirche betritt, trifft auf eine bunte Gemeinschaft: Ein Schaf, einen Stier, das Christkind mit Josef und Maria sowie die heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Und ein Engel beäugt fröhlich von oben die Szenerie. Vor allem Kinder werden an diesen, aus Luftballons gefertigten und bis zu 1,50 Meter hohen Figuren ihren Spaß haben. „Aber auch von Erwachsenen gibt es auf diese ungewöhnliche Krippen-Darstellung schon viel positive Resonanz“, freut sich Pfarrer Nico Piehler, der erst im Herbst 2019 die vakante Stelle in Taucha angetreten hatte. Zuvor predigte er viele Jahre im Kirchenbezirk Annaberg. „Im Erzgebirge hätte man so eine Krippe eher nicht aufstellen können. Aber die Tauchaer Gemeinde ist sehr offen, das ist sehr schön“, sagt der 38-Jährige.

Idee in der Schwangerschaft

Die Schöpferin der etwas anderen Krippen-Darstellung ist Bella Ballonga. So zumindest lautet der Künstlername der 28-jährigen Plösitzerin, die abseits von Clown-Kostüm und Veranstaltungen Annabell Paulitz heißt. Sie selbst ist nicht kirchlich gebunden, hat sich aber mit ihrer Krabbelgruppe im Diakonat eingemietet. Dass ihr zweijähriger Sohn im Januar noch ein Schwesterchen bekommt, mag Paulitz’ Eingebung förderlich gewesen sein. „Ende November kam mir wie aus dem Nichts die Idee mit der Krippe. Aus rund 500 Ballons habe ich dann in circa 20 Arbeitsstunden die sechs Personen und drei Tiere angefertigt“, erzählt die freiberufliche Ballonkünstlerin, die eigentlich gelernte Grafikerin ist. Seit sie aber in Dresden vor zwei Jahren mal als Ballonclown eingesprungen war, kam sie von dieser kreativen Gestaltungsform nicht mehr los.

Frohe Botschaft verkünden

Zur Weihnachtszeit soll die Kirche mit der Ballon-Krippe Heiligabend von 19 bis 22 Uhr und an den darauffolgenden Tagen von 17 bis 19 Uhr auch all jenen offen stehen, die Besinnung suchen, beten möchten oder zu den Gottesdiensten nicht kommen wollen, um Kontakte zu vermeiden, um sich und andere zu schützen. Der Zugang zu den Christvespern erfolgt nach strengen Hygieneregeln und ist zahlenmäßig begrenzt. Nur wer sich auf der Homepage (www.st.-moritz-taucha.de/heiligabend) bis 22. Dezember angemeldet hat, bekommt einen der noch freien Plätze zugewiesen. Dennoch sieht Piehler sein Handeln in Pandemie-Zeiten nicht unkritisch. „Es ist eine Gratwanderung, man hat ja fast ein schlechtes Gewissen, die Gottesdienste anzubieten. Doch gerade zur Weihnachtszeit muss die Kirche präsent sein. Wir wollen die frohe Botschaft der Weihnacht verkünden, wollen, dass Gott den Menschen nahe kommt. Alles abzusagen, maße ich mir nicht an. Wenn es von höherer Ebene so bestimmt wird, dann ist es so.“

Wer keinen Platz mehr in einer der Christvespern findet, wird mit dieser Karte getröstet. Auf der Rückseite stehen die Zeiten der offenen St. Moritz-Kirche. Quelle: Olaf Barth

Christvesper im Schlosshof

In Taucha und den Ortsteilen wird Piehler, der auch die Gemeinde Plaußig-Hohenheida seelsorgerisch betreut, acht Gottesdienste abhalten, drei weitere in Portitz und zwei in Hohenheida – alles ohne Gesang, Blasmusik und Krippenspiel. Das wird nachgereicht. Für ein Online-Weihnachtskonzert haben Gemeindemitglieder 35 musikalische Beiträge und Gedichte aufgenommen, die Piehler zusammenschneidet und per You-Tube-Video veröffentlicht. Kantorin Ruth Schmidt und Koordinatorin Annelie Hampel haben mit dem Kinderchor und der Christenlehre das musikalische Krippenspiel „Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“ von Hans-Jürgen Netz (Text) und Reinhard Horn (Musik), inszeniert. Von 13 Kindern wurden die Lieder einzeln aufgenommen, Hampel steuerte die Texte bei und fertigte zudem in aufwendiger Arbeit einen 23-minütigen Trickfilm an. Den aus Kerzen gefertigten Spielfiguren wurden dann die Kinderstimmen gegeben. Gezeigt wird der Film Heiligabend 15 und 16.30 Uhr nicht nur in der St.-Moritz-Kirche, sondern während einer Freiluft-Christvesper ebenfalls ab 16.30 Uhr auf dem Hof des Rittergutsschlosses.

Christvespern und Gottesdienste, Teilnahme nach Anmeldung: 24. Dezember St. Moritz-Kirche: 15 Uhr, 16.30 Uhr (Kirche und Schlosshof), 18 Uhr. Kirche Dewitz: 18 Uhr. Kirche Sehlis: 19 Uhr. 25. Dezember: Taucha 10.30 Uhr. 26. Dezember, Dewitz 10.30 Uhr. Die Sehliser Katharinen-Kirche ist am 25. und 26. Dezember jeweils von 13 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. In Seegeritz gibt es Heiligabend keinen Gottesdienst, die Kirche ist am 24. Dezember aber von 16 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet.

