Taucha

Die Sehliser wollten wegen Corona auch in diesem Jahr nicht auf ihr Dorf- und Kirchweihfest verzichten. Deshalb hielt sich in diesem Jahr auch die Außenwerbung in Grenzen. „ In jedem Fall wird unser aller Mitwirkung nötig sein, um unser Fest zu einem schönen und, soweit möglich, auch sicheren Erlebnis werden zu lassen“, appellierte der IG-Vorsitzende Fridtjof Erbs an die Teilnehmer. Die rührige Interessengemeinschaft hatte ein kleines, den Umständen entsprechendes Programm zusammengestellt. Das hatte sich in der knapp 200-Seelen-Gemeinde natürlich herumgesprochen, so dass das traditionelle Fest in seiner 770. Auflage am Wochenende stattfinden konnte.

Pfarrer zieht es an alte Wirkungsstätte

Etliche Dorfbewohner machten sich vor allem am Samstag auf Weg in die Kleine Kunstakademie, Hof Treesenweg 15. Viele hatten einen Kuchen für das Kuchenbüfett mitgebracht. In ausreichendem Abstand wurden im Hof die Kaffeetafeln gedeckt. Herzlich begrüßt wurde hier der frühere Pfarrer der Kirchgemeinde, Michael Gehre. „Ich war hier 31 Jahre Pfarrer, da sind doch einige Beziehungen gewachsen. Drei- bis viermal im Jahr zieht es mich an meine alte Wirkungsstätte“, so der in Dresden lebende Ruheständler.

Erinnerung an Bäcker und Fleischer

Zuvor hatte IG-Vorstandsmitglied Eberhardt Gallschütz einige Interessierte am Treffpunkt an der Schmiede zu einem historischen Dorfspaziergang um sich geschart. Dabei wurde an die Läden der Bäckerei Bubner oder der Fleischerei Himpel erinnert, es ging vorbei an Standorte jetzt anders genutzter oder nicht mehr existierender Gebäude, in denen die Post, insgesamt drei Schulen, der Kindergarten, die Feuerwehr oder der Konsum untergebracht waren. „Und im Kulturheim gab es regelmäßig Landfilm-Vorstellungen“, erinnerte sich Gallschütz.

Von Edelmut und Hartmut

Wer schon immer mal wissen wollte, „Wie Edelmut ihre Lebensaufgabe fand“, der bekam im gleichnamigen Theaterstück, das von zwölf Akteuren vom Sehliser Theater-Ensemble und Gästen, unter Anleitung von Andrea Schilling und Karin Hoßfeld, aufgeführt wurde, eine Antwort: Mutter Sanftmut war ihre Tochter Edelmut, im Gegensatz zu deren Brüder Hartmut und Helmut, zu edelmütig. Doch als sie sich beweisen musste, um Leben zu schützen, bewies sie Heldenmut. „Fazit der Geschichte: Sei mutig, fröhlich und zieh in die Welt“, fasste es Regisseurin Schilling zusammen.

Bachpreisträger spielt in Kirche

Zum Abschluss des Sehliser Dorf- und Kirchweihfestes gab es am Sonntag in der St. Katharinenkirche eine musikalische Andacht mit Mitgliedern des Mitteldeutschen Kammerorchesters und des Vereins St. Musica unter der Leitung von Andreas Hartmann, Erster Konzertmeister im MDR-Sinfonieorchester. „Wir spielen Werke von Barock bis Romantik. Als Solist spielt Bachpreisträger Christoph Mehner auf der Orgel sowie auch Philipp Lang, Solotrompeter beim MDR-Sinfonieorchester“, wie der Professor für Violine an der Musikhochschule in Weimar weiter ankündigte.

Von Reinhard Rädler