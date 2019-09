Taucha: Kleingartenanlage ist drittschönste in Nordsachsen

Taucha

Am Montag zeichnete der Landkreis Nordsachsen gemeinsam mit dem Sächsischen Landesverband der Kleingärtner auf einer Festveranstaltung im Eilenburger Bürgerhaus die schönsten Kleingartenanlagen Nordsachsens aus. Insgesamt 15 Vereine aus dem Kreis, darunter die Kleingartenanlage „Einigkeit“ Taucha, hatten sich am diesjährigen Wettbewerb beteiligt.

Gewinner aus Delitzsch

Zum Gewinner kürte die Fachjury den Kleingärtnerverein „Morgensonne“ aus Delitzsch. Platz zwei belegte der „Heidegrund“ aus Bad Düben. Rang drei ging an den Verein „Einigkeit“ aus Taucha. Stellvertretend für alle Gartenfreunde und ziemlich stolz nahmen Helga Näther, Teresa Voigt und Garrelt von Eshen die Urkunde und eine Prämie in Höhe von 400 Euro entgegen. „Die Prämie können wir gut gebrauchen, denn in einer Anlage mit 82 Gärten gibt es immer etwas zu tun, wofür wir Geld in die Hand nehmen müssen“, kommentierte die kleine Abordnung die Würdigung von Eilenburg.

Ehrennadel für Gartenfreund

Für seine langjährige aktive Vereinsarbeit erhielt Gartenfreund Garrelt von Eshen zudem die „Ehrennadel des Sächsischen Landesverbandes der Kleingärtner“ in Gold. Der Geehrte kümmert sich mit viel Engagement vor allem um den Bienengarten in der Anlage an der Matthias-Erzberger-Straße.

Sparte besteht seit 1952

Seit 1952 gibt es die eigenständige Kleingartenanlage „Einigkeit“ nahe dem (noch geöffneten) Bahnübergang am Gerichtsweg. Im Bestreben, dem grünen Areal den Charakter eines Kleingartenparkes zu geben, schloss sich der Verein unter seinem langjährigen Vorsitzenden Karl-Heinz Zeckei der Initiative „Natura 2000“ zum Schutz gefährdeter, wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihres natürlichen Lebensraumes an. Im Zentrum der kleingärtnerischen Bemühungen steht dabei der „Bienenschau- und Lehrgarten“, der allen Besuchern offen steht. Den Kindergärten und Schulen der Stadt Taucha bieten die Kleingärtner auf der Parzelle 118 ein „Grünes Klassenzimmer“ für das „Erlebnis Natur“. Darüber hinaus verstehen sie dieses Angebot als Ruhepunkt in einem lebendigen Kleinbiotop.

Gleiserweiterung kostete 38 Parzellen

Im Zuge der Gleiserweiterung beim Umbau das Tauchaer Bahnhofes musste die „Einigkeit“ exakt 38 Parzellen aufgeben. Der Rückbau verlief nach anfänglichen erfolglosen Gegeninitiativen der Kleingärtner letztlich in gutem Einvernehmen mit der Deutschen Bahn, die den Forderungen und Wünschen des Vereins weitestgehend entgegenkam.

Skeptisch sehen die Kleingärtner nach wie vor die geplante Schließung des Bahnüberganges am Gerichtsweg, be-deutet diese doch längere Wege bis in die Gärten. Aber die Naturfreunde machen ihrem Vereinsnamen alle Ehre und blicken optimistisch nach vorn – zumal es auf der Anlage nur wenige leere Parzellen gibt und der Verein finanziell recht gut aufgestellt ist.

Von Reinhard Rädler