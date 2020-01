Taucha: Mehr Kita-Plätze, moderne Wohnungen und Überraschungen für Parthebad-Gäste

Taucha

Kita-Neubau, Sanierung von Wohnungen, Vorbereitungen für mehrgeschossigen Wohnungsneubau, Entwicklung von Gewerbeflächen – Tauchas städtische Gesellschaften haben viel vor in diesem Jahr. Da wäre zum einen die Grundbesitz- und Verwertungsgesellschaft mbH (GBV), zu 95 Prozent eine Tochtergesellschaft der Stadt, sowie zum anderen die Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ( IBV), die zu hundert Prozent der Stadt Taucha gehört. Beiden übergeordnet ist die Gesellschaft zur Verwaltung der Beteiligungsunternehmen der Stadt Taucha (GVT). Gemeinsam wird unter der Eigenmarke „Wota“ agiert, was für Wohnen in Taucha steht, wie Gesamtgeschäftsführer Gunnar Simon erklärt.

Rohbau steht am Freitag

Das auffälligste Projekt der städtischen Gesellschaften ist gerade der Kita-Neubau an der Eilenburger Straße. Für das künftige, vom DRK betriebene, „Kükennest“ schweben jetzt bis Freitag 46 Stahlskelett-Module auf die vorbereitete Bodenplatte ein. Die Schwerlasttransporte aus dem Werk Dölben im Kabelsketal, nahe Halle, finden seit Montag über die A14 teilweise nachts statt, da einige Module auf den Tiefladern Überbreite haben und tagsüber nicht transportiert werden dürfen. Schon an diesem Freitag sollen alle Module wetterfest montiert sein, sagt Bauleiter Florian Gutmann. Zehn Mitarbeiter der Firma Kleusberg sind dabei, die rund 15 Tonnen schweren vorgefertigten „Zimmer“-Teile zu einer Kita zusammenzubauen. Inklusive der äußeren und inneren Erschließung werden hier laut Simon circa sechs Millionen Euro investiert. Am 28. Februar ist das Richtfest geplant, die Eröffnung für die 165 Kinder soll in diesem Sommer stattfinden. Ein weiteres Projekt ist der Anbau an der St.-Moritz-Kita an der Max-Liebermann-Straße mit rund 50 Plätzen. Im Oktober ist hier der Einzug geplant.

Schwerpunkt: Baurecht schaffen

Doch nicht nur bei der Schaffung neuer Kita-Plätze sind die städtischen Gesellschaften aktiv. So entwickelt die GBV Baugrundstücke wie den „Partheblick“ zwischen Wurzner Straße und Ernst-Toller-Straße für rund 30 Wohneinheiten, an der Bergstraße in Plösitz für vier Bauherren sowie ein Baufeld nahe der Feuerwache in der Sommerfelder Straße mit fünf oder sechs Parzellen. Schwerpunkt sei dabei, dieses Jahr „Baurecht zu schaffen sowie die Planungsprozesse zu begleiten und zu entwickeln“, so Simon. Am Sport- und Freizeitzentrum Kriekauer Straße werde in diesem Jahr nicht weiter gebaut. Es würden für den zweiten Bauabschnitt lediglich Planungen bezüglich des Vereinshauses vorangetrieben. Auch in die Planungen an der Friedrich-Ebert-Wiese, wo die Stadt den Schulcampus entwickelt, sei die GBV involviert.

Moderne Trockenplätze

Die IBV wiederum ist mit 1285 Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt. Im sanierten Bestand gibt es lediglich vier Prozent Leerstand. Ab März werden die letzten unsanierten IBV-Quartiere umgebaut. In der Robert-Blum-Straße 13 bis 23 sollen familiengerechte Vier-Raum-Wohnungen geschaffen werden. Bis zum April 2021 werden aus den jetzt 30 kleineren Quartieren 22 neue Wohnungen. In der Zwick’schen Siedlung will Simon die Aufwertung der Innenhöfe und Wäscheplätze forcieren. „Hier stehen immer noch die alten verrosteten Wäschestangen aus DDR-Zeiten. Wir wollen die Plätze neu gestalten und nehmen dafür gern die Ideen, Anregungen und Vorstellungen der Mieter entgegen“, lädt der 41-Jährgie die Anwohner zum Mitmachen ein. Man könne sich bei der IBV in deren Büros oder über Internet und Telefon melden. Weitere Bänke und Blühwiesen könnten die Trockenplätze ergänzen.

Erstes neues IBV-Mietshaus

Im Zuge des Ausbaus der Theodor-Körner-Straße soll zugleich die „Hauseingangssituation“ vor den Gebäuden aufgewertet werden. Fahrradständer und ebenerdige Zugänge nennt Simon da als Beispiele. Außerdem sollen hier an den Häusern 18 bis 28 sowie 30 bis 40 in diesem Jahr die Fassaden ausgebessert und neu angestrichen werden. Gleiches ist in der Portitzer Straße 44 bis 54 geplant. Neuland betritt die IBV in der Thomas-Mann-Straße. Die Gebäude 1a und 1b sollen abgerissen werden, damit hier 2021 die IBV erstmals neuen Geschosswohnungsbau errichten kann.

Ein Abbruch wäre auch auf der Brachfläche an der Freiligrathstraße notwendig. Das insgesamt 15 000 Quadratmeter große Areal ist zur Hälfte bebaut. Doch allein Abbruch und Entsorgung der Industrieruinen würde mit 1,2 Millionen Euro zu Buche schlagen, so Simon. Diese Kosten lägen über den zu erzielenden Grundstückspreisen. Deshalb soll laut Simon in diesem Jahr der bebaute Geländeteil für einen symbolischen Betrag an die Stadt Taucha abgegeben werden. Die Stadt könne zu bestimmten Bedingungen und unter Vorlage eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes bis zu 90 Prozent Fördermittel vom Freistaat für den Abriss erhalten. Der unbebaute hintere Teil solle bei der IBV verbleiben und für die Ansiedlung von Kleingewerbe vermarktet werden.

Bargeldloser Bad-Eintritt

Auf der IBV-Agenda stehen zudem die weiteren Planungen für ein neues Ärztehaus an der Graßdorfer Straße. Und nicht zuletzt obliegt der Gesellschaft der Betrieb des beliebten Parthebades. Hier plant die IBV anlässlich des diesjährigen Doppeljubiläums die Ausgabe von 100 Jahreskarten. 115 Euro für Erwachsene und 85 Euro für Kinder sollen sie kosten. Erstmals genutzt werden können die Tickets zur Eröffnung des Bades am 11. Mai. Eine Extra-Feier gibt es dieses Mal aber nicht. „Das hat sich überholt, man weiß ja auch nie, wie das Wetter an dem Tag ist“, so Simon. Dafür kann er eine weitere Neuerung verkünden: Als Option kann der Eintrittspreis an der Kasse künftig bargeldlos per Handy oder EC-Kartenchip bezahlt werden.

Von Olaf Barth