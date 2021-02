Taucha

Es klang für viele etwas sehr theoretisch, als im Dezember Bürgermeister Tobias Meier (FDP) im Stadtrat verkündete, dass die Parthestadt eine Kooperationsvereinbarung mit Sachsens Landespräventionsrat unterzeichnet hat und damit der „Allianz Sicherer Sächsischer Kommunen“ beitritt (die LVZ berichtete). Als Ziele zählte die Vereinbarung unter anderem die „quantitative und qualitative Reduzierung von Kriminalität“, die Förderung eines „rationalen Umgangs mit Kriminalität“, die Erhöhung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung, die Förderung des sozialen Engagements sowie die Stärkung des Gemeinwesens auf. Nach diesem formalen Unterzeichnungsakt wird es nun konkret. Seit diesem Monat baut Taucha einen eigenen Kommunalen Präventionsrat auf (KPR). Das alles läuft parallel und unabhängig von der polizeilichen Bekämpfung der aktuellen Kriminalität. Für Polizeidirektor Peer Oehler, der das zuständige Revier Leipzig-Nord leitet, ist Taucha nun aber ein zuverlässiger Partner bei der Prävention: „Probleme müssen zeitig erkannt und bearbeitet werden, ehe sie groß werden“, sagt er.

Sicherheitsanalyse 2022

„Wir wollen ein Zusammenschluss von Vertretern und Vertreterinnen aus der Stadtverwaltung, dem Polizeirevier Leipzig-Nord, aus Vereinen, Verbänden, Einrichtungen, Beratungsstellen, Politik, Jugend sowie mit vielen engagierte Einzelpersonen sein“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Jens Rühling. Dieser Zusammenschluss wolle zu einer lebendigen, toleranten und lebensfrohen Stadt beitragen und bei Problemen nach gemeinsamen Lösungen suchen. Darüber hinaus solle es um den Erhalt und die Entwicklung der Wohn- und Lebensqualität in der Stadt sowie die Stärkung des persönlichen Sicherheitsgefühls gehen. Auch die Vermeidung und Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, die Hilfestellung bei der Sicherung des Eigentums oder Maßnahmen zur Drogen- und Suchtprävention stehen auf der Agenda. Schließlich soll auch die demokratische Kultur gefördert und sich für ein besseres Zusammenleben in der Stadt eingesetzt werden. „Im Jahr 2022 ist die Erarbeitung einer Sicherheitsanalyse für die Stadt Taucha inklusive aller Ortsteile geplant“, kündigt Rühling weiter an.

Sechs Arbeitsgruppen

Die Stadt Taucha wird bei der Aufstellung des KPR vom Freistaat unterstützt. So begleiten Torsten Kosuch vom Landespräventionsrat sowie Ricardo Glaser als zugewiesener Berater und Mentor das Vorhaben. Mitglieder im KPR sollen auch Personen aus den noch zu bildenden Arbeitsgruppen (AG) sein. Sechs sind zunächst angedacht für folgende Themen: Kita/Schulen/Jugend; Soziales und Senioren; Vereine, Kultur und Sport; Wirtschaft; Infrastruktur; Wohnumfeld. Die organisatorischen Fäden sollen in einer Lenkungsgruppe zusammenlaufen, deren Vorsitzender der Bürgermeister ist. In ihr vertreten sind der zuständige Fachbereichsleiter, der Leiter des Polizeirevieres und Tauchas Bürgerpolizist. Je nach Thema werden in diese Gruppe dann auch Vertreter der einzelnen Arbeitsgruppen hinzugezogen.

Treffen im März

Über die Besetzung der sechs Gruppen gibt es erste Gedanken. Zum Beispiel hoffen die Verantwortlichen auf die Mitarbeit von Personen aus Schulen, Altenheimen, Kirchen, Vereinen, Firmen, Interessengemeinschaften und Hausverwaltungen. Mitstreiter für die Besetzung der AGs können sich noch bis Donnerstag, 25. Februar, unter der E-Mail-Adresse kpr@taucha.de melden. Das erste Treffen im Rahmen des KPR soll im März stattfinden. Die Teilnehmer werden rechtzeitig informiert.

