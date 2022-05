Taucha

Am kleinen Schöppenteich wird Taucha aufgeteilt. Barbara Kolditz von der Klima-Initiative und Annelie Hampel von der Zeit-Tausch-Börse, die neben vier weiteren Tauchaer Initiativen zu den Organisatoren des Frühjahrsputzes gehörten, besprachen am Samstagvormittag dort die Schwerpunkte ihrer Putzaktion. „Da wären der Fußweg an der Bahnlinie zwischen der Graßdorfer und der Portitzer Straße oder an der Glockentiefe sowie die Leipziger Straße an Bogumils Park und natürlich auch der Stadtpark und das Gelände um die beiden Teiche hier“, zählten sie auf. „Wichtig wäre auch die Südstraße und der dortige Spielplatz bis hin zum Bahnhofsvorplatz“, ergänzte Lothar Trinks am Treffpunkt.

Ukrainer helfen auch mit

Inzwischen füllte sich der Platz vor dem kleinen Schöppenteich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die dem Aufruf gefolgt waren, um Park- und Freizeitanlagen sowie öffentliche Wege und Plätze von Müll und Schmierereien zu befreien. Darunter auch ukrainische Flüchtlinge, die in Taucha Unterkunft gefunden haben. „Wir sind mit 17 Leuten gekommen und wollen Danke sagen für die Hilfe der Tauchaer“, sagte Galina Chartchenko, die aus Avdeivka in der Nähe von Donezk flüchten musste.

„Man kann auch mal für Taucha etwas Gutes tun und nicht bloß meckern. Wir wohnen 15 Jahre hier und fühlen uns sehr wohl“, sagte Marlies Hessel, die sich mit Lebenspartner Stephan dafür eine Auszeit von der Gartenarbeit genommen hatte.

Gestohlenes Fahrrad wieder aufgetaucht

Am Ponyhof von Jana Wunderlich an der B87 hatten sich Pferdesportler als Helfer eingefunden und auch die Angler waren am großen Schöppenteich im Einsatz. Am Ende der Aktion waren die bereitgestellten Container gut gefüllt. Ein Fundstück bereitete ungeahnte Freude, denn im Park wurde ein Fahrrad gefunden, das einer Ukrainerin vor ein paar Tagen gestohlen worden war.

Denkanstöße zur Müllvermeidung

Nach getaner Arbeit trafen sich die Helfer im Gelände des Jugendclubs, wo Kaffee, Kuchen und Getränke auf sie warteten. Auf dem Weg dorthin gaben Plakate Denkanstöße zu den Ursachen für die Müllentstehung. Als Beispiel zählte hier unter anderem die unnötige Verpackung von Obst und Gemüse, durch die zum Beispiel 2019 etwa 103 000 Tonnen Verpackungsmüll angefallen waren.

Neue Initiativen geplant

Sylvia Kabelitz stellte dazu eine Initiative vor, die wahrscheinlich im Herbst zum Tragen kommen wird: In den Räumen des Vereins Allmende Taucha in der Leipziger Straße 12 soll unter dem Markennamen „Apfel & Ei“ ein Laden entstehen, in dem „regionallokales“ Fleisch, Obst und Gemüse von Produzenten aus dem Delitzscher Land verpackungsarm eingekauft werden kann. „Darüber hinaus stellen wir uns Workshops zur Weiterverarbeitung von Gemüse vor oder wir bieten Exkursionen zu den Erzeugern an“, zählte die Tauchaerin weiterführende Ideen auf.

Von Reinhard Rädler