Taucha

In Taucha wird in diesen Tagen noch einmal einiges für Fußgänger getan. Aktuell wird in der Graßdorfer Straße beginnend von der Bundesstraße 87 bis zur Einmündung Hans-Sachs-Straße auf der rechten Seite der Fußweg neu hergestellt. Die vom Bauhof Taucha beauftragte Leipziger Firma LKM Bau GmbH hat bereits den Bauabschnitt ausgekoffert und befestigt nun den Untergrund für das neue Pflaster. Wie Bauhofchef Marco Haferburg auf LVZ-Nachfrage mitteilte, werden für den neuen, 73 Meter langen Fußweg rund 18 000 Euro investiert. Das Geld stamme aus der vom Freistaat erhaltenen Pauschale für Straßenbau. Der 35 Meter lange Abschnitt von der Einmündung bis zur Bahnschranke war bereits im Januar von Bauhofmitarbeitern neu gebaut worden.

Weiterer Fußweg folgt

Ebenfalls bereits fertiggestellt wurden von LKM in diesen Tagen die Pflasterarbeiten am rund 100 Meter langen Fußweg in der Auenstraße. 20 000 Euro wurden hier investiert. Zwischen der Kriekauer Straße und dem Zugang zum Schöppenteich-Park können Fußgänger hier nun stolperfrei spazieren gehen. Als nächstes Vorhaben soll noch ein Teil des Fußweges in der Leipziger Straße saniert werden. Gemeint ist laut Haferburg der Abschnitt zwischen der Straßenbahnhaltestelle bei Aldi und der ersten Industriehalle. Auch hier entlang der B 87 waren in den letzten Monaten bereits mehrere Fußweg-Abschnitte erneuert worden.

Von Olaf Barth