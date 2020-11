Taucha

Am Montag beginnt das letzte Kapitel in der Geschichte „Neuer Radweg zwischen Merkwitz und BMW-Industriepark in Plaußig“. Denn am 9. November kommt der Asphaltfertiger. Die Maschine wird auf dem neu hergerichteten Untergrund entlang der Alten Salzstraße zwischen dem Wohngebiet An der Mühle und dem BMW-Ring ein glattes schwarzes Band ziehen. Der holprige und bei schlechtem Wetter kaum passierbare Feldweg ist dann Geschichte.

Fördermittel vom Freistaat

„Es sieht gut aus, nach langem Kampf wird der Radweg dieses Jahr fertig“, ist Holger Tobiaschek erleichtert. Er ist im Tauchaer Rathaus im Fachbereich Bauwesen für das Vorhaben verantwortlich und hatte seit 2018 mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen um die zweckmäßigste und umweltfreundlichste Ausführung gerungen. Im Sommer kam die Baugenehmigung. Die Gesamtkosten für den 426 Meter langen und 2,50 Meter breiten Radweg bis zu Leipzigs Stadtgrenze liegen bei rund 222 000 Euro. Davon stellte der Freistaat rund 198 000 Euro als Fördermittel zur Verfügung. Als Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für die Flächenversiegelung müssen entlang von rund 400 Metern Bäume und Feldschutzhecken gepflanzt werden.

Holperpiste bald Radweg ?

Für die Fortschreibung des Radwegekonzeptes stehen Taucha weitere 20 000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund hat die Stadtverwaltung im Umweltausschuss vergangene Woche den Arbeitsstand zum aktualisierten „Konzept zur Radverkehrsanbindung der Ortsteile an das Stadtgebiet Taucha“ vorgestellt. „Darüber wurde intensiv diskutiert. Zum Beispiel ist vorstellbar, dass der Verbindungsweg zwischen Merkwitz und Pönitz als offizieller Radweg hergerichtet wird“, so Tobiaschek. Die ehemalige Ortsverbindungsstraße ist in den Jahrzehnten zum desolaten Holperweg verkommen und müsste neu gebaut werden, könnte dann aber auch eine Option für Pkw-Umleitungsverkehr sein, deutet Tobiaschek an.

Konzepte verknüpfen

Eine wichtige Trasse, die auch im Konzept des Landkreises hohe Priorität habe, sei die Landstraße zwischen Merkwitz und Seegeritz. Ein Radwegbau scheiterte hier bisher an Grundstücksfragen. Als Übergangslösung könnte sich die Stadt eine leichte Verbreiterung der Straße sowie eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit vorstellen. Doch entschieden ist noch nichts.

„Planerisch untersucht wird bereits der Radweg zwischen Dewitz und Panitzsch“, teilt Tobiaschek mit. Tauchas Vorteil sei, dass von allen Ortsteilen aus die Kernstadt mit ihren Straßenbahn- und S-Bahnhaltepunkten innerhalb eines Fünf-Kilometer-Radius’ per Fahrrad erreichbar ist. Deshalb sei es folgerichtig, dass auch in der Kernstadt weiter am Radwegekonzept gefeilt wird, um die beiden Konzepte dann miteinander verbinden zu können. Hier ist auch die Beteiligung der Bürger geplant, in welcher Form sei noch offen, hieß es. Im nächsten Jahr sollen auch die Graßdorfer-, die Portitzer- und die Matthias-Erzberger-Straße für den Radfahrerverkehr genauer unter die Lupe genommen werden.

Von Olaf Barth