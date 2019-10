Taucha: Schandfleck am Bahnhof beseitigt

Taucha

Es gibt noch einige Ruinen in Taucha, wie zum Beispiel entlang der B 87 in der Leipziger Straße oder in der Freiligrathstraße. Doch ein ärgerlicher Schandfleck ist jetzt verschwunden: Das in der Lindnerstraße/Ecke Bahnhofstraße viele Jahre leer stehende und verfallende einstige Hotel „Sächsischer Hof“ ist von der Leipziger Alexander & Fronz Unternehmensgruppe zu einem wahren Schmuckstück saniert worden. „Wir haben in Leipzig weit über 100 Häuser saniert und zahlreiche in Chemnitz, doch das hier ist unser Meisterstück“, sagt Geschäftsführer Michael Alexander nicht ohne Stolz.

War seit Jahren ein Schandfleck direkt gegenüber dem Bahnhof Taucha: die Ruine des ehemaligen, 1913 erbauten Hotels „Sächsischer Hof“. Quelle: Olaf Barth

Explosion fürs Fernsehen

In einer großen Erdgeschosswohnung zeigt der Projektentwickler das geräumige Wohnzimmer mit den großen Fenstern sowie den Säulen und Bögen in der guten Stube. Das war einst der Gastraum des Hotels. Dieser war vor vielen Jahren noch einmal aus seinem Dämmerschlaf gerissen worden. Allerdings nur als TV-Drehort für eine feurige Explosion mit enormer Hitzeentwicklung. Ein Weckruf für mögliche Investoren war das allerdings nicht, denn danach ging der Verfall des einst ehrwürdigen Hauses in aller Stille ungebremst weiter. Erst im Februar vorigen Jahres deutete sich mit der Entfernung des Wildwuchses eine Zeitenwende an. „Ja, wir haben das Haus für 460 000 Euro gekauft“, bestätigte damals Alexander auf LVZ-Nachfrage. Bei einem Treffen vor Ort erläuterte er die Sanierungspläne und die Auflagen des Denkmalschutzes. „Viele Tauchaer beobachteten skeptisch das Geschehen, zweifelten, dass das was wird. Jetzt staunen sie und trauen ihren Augen nicht“, beschreibt 18 Monate später der 65-Jährige die jüngsten Reaktionen.

Projektentwickler Michael Alexander zeigt stolz Säulen und Bögen in einem der sanierten Räume. Quelle: Olaf Barth

Fahrstuhl und Balkone

Ein Jahr nach dem Beginn der Aus- und Umbauarbeiten erinnert nichts mehr an die einstige Ruine. Die Fassade des 1913 erbauten Hotels wurde entsprechend historischer Fotos mit allen Verzierungen, Schmuckelementen und Fensterläden wieder hergestellt. Aus den ehemaligen Hotelzimmern wurden 14 Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen. Das Treppenhaus mit originalen Bodenfliesen, Holztreppen- und Geländern, Malereien und Bleiglasfenstern erstrahlt in neuem Glanz, Fehlendes wurde ergänzt. Selbst ein Fahrstuhl wurde eingebaut.

Zur Galerie Historische und aktuelle Blicke auf das einstige Hotel „Sächsischer Hof“

Allerdings galt es Kompromisse mit den Denkmalschützern zu finden, denn es sollten ja moderne Wohnungen entstehen mit Fußbodenheizungen, Wechselsprechanlagen. Dass jede Wohnung jetzt über mindestens einen, früher nicht vorhandenen Balkon verfügt, ist auch so ein Kompromiss. „Sie ergänzen die Schönheit des Hauses. Reichlich zwei Millionen Euro haben wir investiert. Schon während der Bauphase waren alle 14 Wohnungen vergeben. Kürzlich erfolgte die Übergabe an die Eigentümer. Und jeder Mieter hat bereits seinen ab 1. November gültigen Mietvertrag“, berichtet Alexander, dessen Firma die Sanierung so wie angekündigt umgesetzt hat.

Von Olaf Barth