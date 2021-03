Taucha

Es ist vollbracht, der kleine Treffpunkt für die Pönitzer und ihre Gäste ist fertig gestellt und jetzt auch offiziell übergeben worden. Gleich hinter der Bushaltestelle stehen nun neben der kürzlich aufgestellten Schutzhütte (die LVZ berichtete) nun auch Wegweiser. Axel Weinert vom Zweckverband Parthenaue (ZVP) hatte zuletzt noch die fehlende touristische Beschilderung angeschraubt und sich dann mit Pönitzern zur Übergabe getroffen. Für das Projekt waren über die Leader-Förderung 2500 Euro beantragt worden. „800 haben wir bekommen, den Rest übernimmt der Zweckverband“, erklärt Weinert.

Brache beseitigt

„Es ist gut geworden, mit gefällt es“, sagt kurz und knapp Jan Rosenberger (41). Silke Chwalek freut sich vor allem für die Kinder, die während des Wartens auf den Bus die neue Sitzgelegenheit nutzen können. „Früher war das hier ein Anger mit Teich, später wurde es eine Brache, die nun in einen schönen Treffpunkt mitten im Ort umgewandelt wurde. Wir haben uns das für die Kinder, aber auch für die vielen Fahrradfahrer überlegt, die hier auf ihren Touren vorbeikommen und sich jetzt ausruhen und informieren können“, erklärt die 41-Jährige. Dass es allerdings noch immer keinen Radweg von Pönitz nach Taucha gibt, sei nach wie vor ein großes Ärgernis im Ort. Die schmale, hügelige, kurvenreiche und an den Rändern teils kaputt gefahrene Kreisstraße sei lebensgefährlich für Radfahrer, besonders für Kinder, schildert die Architektin das seit Jahren bekannte Problem.

Wie Chwalek gehört auch Eik Schulze zu den sieben aktiven Mitstreitern einer losen Interessengemeinschaft, die sich künftig verstärkt für die Belange des Ortes einsetzen will. „Das hier ist unser erstes Projekt, wir wollen das noch etwas erweitern und mit einem kleinen Brunnen verschönern“, sagt der 42-Jährige. Der Dachdecker will das Dach der Schutzhütte noch mit Schindeln bedecken und eine Blechverkleidung zum Abtropfen anbringen. Auch ein Anstrich soll noch erfolgen.

Wegweiser und Informationen zum Dorf gehören jetzt zum neu gestalteten Treffpunkt in Pönitz. Quelle: Olaf Barth

Informationen für Touristen

Wanderer und Radtouristen erkennen jetzt dank der neuen Schilder nicht nur, wie viele Kilometer in welche Richtung noch bis zur Anbindung an die Moränentour, nach Taucha oder zum Naturlehrpfad im Staditzwald zurückzulegen sind. Darüber hinaus gibt es auch einen kleinen historischen Abriss über die Entstehungsgeschichte von Pönitz. So gehen Forscher davon aus, dass hier wegen der Feuerstein-Vorkommen immerhin schon vor 10 000 Jahren gesiedelt wurde. Die erste urkundliche Erwähnung des jetzt 380 Einwohner zählenden Dorfes soll im Jahr 1496 als Bonewitz erfolgt sein. Und seit 1872 ist der Ort an das Eisenbahnnetz angeschlossen, ein Privileg, für dessen Erhalt die Pönitzer in der Vergangenheit immer wieder energisch gekämpft hatten. Und so hält die S-Bahn bis zum heutigen Tag in dem kleinen Ort.

Von Olaf Barth