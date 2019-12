Taucha: Stadtrat lehnt Feldversuch in Klebendorfer Straße ab

Taucha

Die Klebendorfer Straße in Taucha bleibt Sackgasse und wird nicht mal versuchsweise für den Durchgangsverkehr zur Otto-Schmidt-Straße geöffnet. Die Abstimmung im Stadtrat fiel vor rund 40 Zuhörern eindeutig aus. Außer Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) stimmten von den 16 weiteren Abgeordneten nur Frank Apitz ( CDU), die beiden SPD-Abgeordneten Thomas und Uwe Kreyßig sowie Jochen Möller ( FDP) für die Durchführung des Feldversuches. Acht Gegenstimmen, darunter die Linken, Grünen, der AfD-Abgeordnete und der Vertreter der Unabhängigen Wähler ließen bei vier Enthaltungen die Vorlage krachend scheitern.

„Das ist mir in 30 Jahren als Stadtrat noch nicht passiert. Eigentlich gab es nach langwierigen Diskussionen in den Ausschüssen eine Mehrheit dafür, aber der Druck der vielen Besucher aus der Bürgerschaft war wohl für einige zu groß. Selbst einer, der immer sagte, wir müssen das durchziehen, stimmte nicht dafür“, zeigt sich Thomas Kreyßig (75) ratlos, einer der dienstältesten Stadträte. Wäre die Ablehnung vorher so eindeutig kommuniziert worden, hätte man sich und der Verwaltung viel Arbeit ersparen können. Dann wäre die Vorlage gar nicht in den Stadtrat gekommen.

Druck auf Abgeordnete?

Mit dem Feldversuch sollten drei Monate lang die Verkehrsströme beobachtet und Zählungen durchgeführt werden. Nach der Auswertung sollte eine Entscheidung über die künftige Verkehrsorganisation in der Zwick’schen und der angrenzenden Siedlung samt Gärtnerweg getroffen werden. „Es ging nicht um eine Entlastung der B 87, sondern darum, wie der Verkehr in diesen Wohngebieten besser geleitet werden kann“, sagt Kreyßig. Seine Aussage, dass es eigentlich eine Mehrheit für den Feldversuch gab, wurde sogar noch vom Abstimmungsverhalten der Abgeordneten an diesem Abend bei einem vorherigen Beschluss gestützt. Denn ein alter Stadtratsbeschluss, der dem Feldversuch im Wege stand, wurde mit knapper Mehrheit aufgehoben. Damit war der Weg frei für den Test. Doch es kam anders.

Zu den Befürwortern, die dann doch nicht dafür stimmten, gehört CDU-Mann Lars Lehmann (45). „Zu den Kosten fehlten mir noch einige Infos, deshalb habe ich mich der Stimme enthalten. Den Ausgang hätte ich aber so nicht erwartet und habe mich danach über mich geärgert. Später erfuhr ich, dass einige Abgeordnete verbal massiv von Anwohnern unter Druck gesetzt worden waren und sich dann anders entschieden, als sie eigentlich wollten. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Absetzung des Tagesordnungspunktes beantragt.“ CDU-Fraktionschef Apitz weiß von Druck von außen auf Abgeordnete nichts. „Und ich selbst habe auch keinen Fraktionszwang ausgeübt, jeder konnte frei entscheiden.“ Es habe im Vorfeld aber Signale für einen anderen Ausgang der Abstimmung gegeben. Die Herausforderung für eine bessere Verkehrsorganisation bleibe, gerade auch zur Entlastung des Gärtnerweges und der Ernst-Barlach-Straße.

Kein Stadtrat äußerte sich

In der Sitzung selbst hat kein einziger Stadtrat zu dem Thema das Wort ergriffen. „Das war eine vertane Chance. Müsste ich jetzt noch einmal abstimmen, würde ich erklären, warum ich so und nicht anders abstimme“, meint Fridtjof Erbs (Grüne). Seine Fraktion sei in den Vorberatungen mal dafür, mal dagegen gewesen, weil anfangs unterschiedliche Kosten für den Feldversuch genannt worden waren. „Jetzt haben wir dagegen gestimmt, weil die Ergebnisse des Feldversuches wegen der Baustelle in der Körner-Straße fraglich sind“, so Erbs. Druck habe er nicht verspürt. In zwei bis drei Jahren, nach den Baustellen, könnte man über den Feldversuch noch mal nachdenken.

Die zwei Linken hatten gegen beide Beschlüsse gestimmt. „Wir waren von Anfang an dagegen, weil es nicht fair ist, den Einwohnern erst den Status Quo zuzusagen und dann den Feldversuch durchzuführen. Erst muss mal der große Kreuzungsausbau an der Portitzer Straße fertig werden, dann kann man langfristig neu prüfen, ob es einen Feldversuch geben soll“, sagt Linken-Chef Jürgen Ullrich.

Für Bürgermeister Meier ist klar, dass es „in absehbarer Zeit“ keine neue Sitzungsvorlage dazu geben wird. „Wir hatten immensen Arbeitsaufwand und Zeit investiert, die woanders fehlte. Gut, dass nun eine Entscheidung da ist. Das Abstimmungsergebnis ist zu respektieren, aber den Weg dahin sehe ich kritisch. Der Feldversuch war kein Wunsch der Stadtverwaltung, sondern das kam aus der Mitte des neuen Stadtrates mit der Begründung, dass es bei der Organisation des Verkehrs keine Denkverbote geben darf und alle Straßen betrachtet werden müssen.“ Er wünsche sich, dass die bevorstehende Zeit der Besinnung auch dazu genutzt werden, zu überlegen, wie künftig besser zusammengearbeitet werden könne.

Geteilte Meinungen bei BIs

Aus den Reihen der Bürgerinitiativen sind die mutmaßlichen verbalen Entgleisungen gegenüber Abgeordneten offenbar nicht gekommen. Denn den BIs wurde allenthalben eine sachliche und auf nachvollziehbaren Argumenten beruhende Vorgehensweise bescheinigt. „Von allen, die unsachlich wurden, haben wir uns distanziert. Wir sind jetzt sehr froh, dass im Stadtrat so vernünftig entschieden wurde“, sagte Steffen Pilz von der BI „Verkehrsführung Taucha Süd“ aus der Klebendorfer Straße. Diese BI hatte sich gegen den Feldversuch ausgesprochen und will auch weiter „wachsam“ bleiben.

Dagegen ist Marcus Mittendorf von der BI „ Taucha Süd“ aus dem benachbarten Bereich Gärtnerweg/ Ernst-Barlach-Straße vom Stadtrat schwer enttäuscht. „Mit der Absage des Feldversuchs verweigert sich der Stadtrat, für eine künftige Entscheidung eine saubere Informationsbasis zu erhalten“ , sagte der 45-Jährige. Die Situation im Gärtnerweg und der Barlach-Straße verschärfe sich weiter: „Wir verlangen Gleichbehandlung, etwas Entlastung und eine bessere Verteilung des Verkehrs, auch wenn andere, die jetzt gar keinen haben, dann etwas davon abbekommen.“

Von Olaf Barth