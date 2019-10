Taucha Stadtverwaltung stellt nächstes Jahr auf neue Software um

Taucha

Es klang schon etwas abenteuerlich, was Tauchas Hauptamtsleiter Andreas Windhövel in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte. So würde das bisher im Rathaus genutzte Geodaten-Programm „GeoVision“ aus Lizenzgründen nur auf einem Computer laufen – auf dem letzten mit Windows 7. Da Windows 7 aber ab nächstem Jahr nicht mehr gewartet wird, würde dieser Arbeitsplatz zunehmend zu einer Sicherheitslücke im IT-System der Stadt werden. Zudem müsste derzeit der Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz immer bei Anfragen aus anderen Fachbereichen für die Kollegen die Auskünfte einholen. Doch mit der veralteten Lizenz für dieses Programm und der uneffektiven Arbeitsweise soll nächstes Jahr Schluss sein. Dafür will die Stadt 70 000 Euro investieren und sich die neue Software „Archikart“ zulegen. In dieser Summe enthalten seien mit 25 000 Euro die Anschaffungskosten für das Programm sowie unter anderem Ausgaben für die Schulungen der Mitarbeiter.

Zugriff für alle Fachbereiche

„Für das neue Programm gibt es eine Gesamtlizenz für alle und nicht nur für einzelne Arbeitsplätze. Das System kann dann in der gesamten Verwaltung genutzt werden, was ein wesentlich effizienteres Arbeiten ermöglicht“, schilderte Windhövel einen der Vorteile. So enthielte „Archikart“ ein zentrales Vertragsmanagement und Möglichkeiten zur Beitragsberechnung. Dadurch könnten zum Beispiel auch das Ordnungsamt sowie das Bau- und Liegenschaftsamt unkompliziert auf das Programm zugreifen und es nutzen. Zum Beispiel würde „Archikart“ unter anderem für sämtliche Auskünfte im Rahmen des Grundstücksverkehrs und für Ingenieurtätigkeiten genutzt. Außerdem sei das Programm mit dem Kassenprogramm „IFR“ kompatibel, was die bisher genutzte Software nicht bieten konnte. Aus all diesen Gründen sei in den vergangenen Jahren schon mehrfach der Umstieg auf „Archikart“ ins Auge gefasst worden.

Austausch mit anderen Kommunen

Da viele Kommunen dieses Programm bereits eingeführt hätten, sei auch mit ihnen ein leichterer Austausch möglich. Stadtrat Fridtjof Erbs (Grüne) erkundigte sich nach den Folgekosten, eventuell für Lizenzen. Laut Windhövel würden die Lizenzkosten nur einmalig anfallen. Man plane lediglich im „einstelligen Tausender-Bereich“ eine Pauschale für jährliche Wartungskosten ein. Das bisher genutzte Programm „GeoVision“ soll ab 2021 nicht mehr genutzt werden, damit würden für dieses Programm auch keine Folgekosten mehr anfallen.

Erleichterte Arbeitsprozesse

Die Stadträte folgten einstimmig dieser Beschlussvorlage. In deren schriftlicher Begründung war ebenfalls eindeutig ausgeführt worden, dass sich mit der neuen Software beliebig viele Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen ausstatten lassen. Dies führe zu wesentlichen Erleichterungen und effizienteren Arbeitsprozessen. Außerdem würden mehrfach im Jahr Aktualisierungen der Software zur Verfügung gestellt. Diese könnten dann ohne finanziellen Mehraufwand von der eigenen EDV-Abteilung vorgenommen werden.

Von Olaf Barth