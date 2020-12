Taucha

Die Entwicklungen um die Ausbreitung des Corona-Virus im Landkreis Nordsachsen machte auch vor den Einrichtungen in Taucha nicht Halt. Neben der Kita „Grashüpfer“, der Ober- und der Regenbogenschule sowie dem Gymnasium ist nun auch die Seniorenresidenz Parkblick Taucha betroffen. „Insgesamt gab es 20 Positivtests, davon 18 Bewohner des Pflegeheimes. Der erste Fall wurde dem Gesundheitsamt am 27. November bekannt”, teile das Landratsamt Nordsachsen auf Anfrage mit.

Wohnbereich vollständig isoliert

„Betroffen sind Bewohner eines Wohnbereiches, der gegenwärtig vollständig isoliert ist. Die Mitarbeiter arbeiten dort unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Vollschutz. Zurückzuführen ist die Infektion nach eingängiger Untersuchung des Infektionsgeschehens voraussichtlich auf eine Person, die mit einem negativen Covid-Test von einem Krankenhausaufenthalt zurückgekehrt war und erst später Symptome aufwies. In diesem Kontext wurden am 30. November alle Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz auf eine Infektion getestet. Eine erneute Testung fand kurz darauf am 3. Dezember statt“, informierte Christin Iffert vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Michels Unternehmensgruppe, zu der das Heim gehört. Das Gesundheitsamt sowie Hausärzte und Angehörige seien unverzüglich nach dem Vorliegen eines positiven Testergebnisses informiert worden. In Quarantäne befänden sich zudem zwei Mitarbeiter der Einrichtung.

Alltag schon lange unter Corona-Bedingungen

Die Seniorenresidenz Parkblick Taucha verfügt über fünf Wohnbereiche und 96 Pflegeplätze, von denen 95 genutzt werden. Der Alltag im Pflegeheim verläuft schon lange nicht mehr in den gewohnten Bahnen. „Angesichts der Entwicklungen und Ausbreitung zu Sars-CoV-2 haben wir in der Michels Pflege sehr frühzeitig Maßnahmen auf Grundlage der RKI-Empfehlungen ergriffen, um unsere Bewohner und unser Team zu schützen“, so Iffert dazu. „Wir haben alles getan, um der Situation gerecht zu werden. Umso betrüblicher ist es, dass es nun auch in unserer Einrichtung Corona-Fälle gibt”, zeigte sich Einrichtungsleiter Thomas Scholz betroffen.

Digitales „Hallo“ möglich

Besuche seien zur Zeit nicht möglich. Zur Überbrückung werde eine digitale Möglichkeit zum Austausch mit den Lieben geboten. Pakete oder Briefe seien gerne willkommen.

Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) hatte unmittelbar nach Kenntnisnahme des Vorfalles mit dem Leiter des Pflegeheimes Kontakt aufgenommen: „Ich hoffe auf einen günstigen Verlauf und dass die Bewohner und deren Angehörige durch die aktuelle Situation nicht das Vertrauen in das Personal und die Leitung des Pflegeheimes verlieren“.

Von Reinhard Rädler