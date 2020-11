Taucha

Die Abiturienten des Leistungskurses Geschichte am Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasium lauschen aufmerksam den Ausführungen von Carsten Riedel. Der 38-Jährige führt im Musikraum des Hauses II in die dort nun eine Woche lang zu sehende Ausstellung ein. Unter dem Titel „14/18 Mitten in Europa“ setzt sich die Schau in Wort und Bild auf drei Stellwänden mit den Ursachen, den Akteuren und den Folgen des Ersten Weltkrieges auseinander. „Natürlich sind das keine in die Tiefe gehenden Detailbetrachtungen zu einzelnen Aspekten dieses vielschichtigen Themas. Die Ausstellung soll einen Überblick über das Kriegsgeschehen geben und Denkanstoß sein, sich weiter damit zu beschäftigen“, sagt Riedel. In einem Einführungsvortrag stellte der Bildungsreferent des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zudem den 1919 gegründeten Verein als humanitäre und gemeinnützige Organisation vor. 300 000 Mitglieder und Förderer sorgen dafür, dass sich die Arbeit des Vereins zu 70 Prozent aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren kann. Neben der Pflege und den Erhalt von weltweit 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten gehören unter anderem auch die Betreuung von Angehörigen, die Jugendarbeit sowie die Bewahrung einer Erinnerungs- und Gedenkkultur zu den Aufgaben des Vereins.

Rückblick wichtig für Zukunft

Für Zwölftklässlerin Sophie Knauf (17) hat die Beschäftigung mit dem Thema Krieg eine große Bedeutung. Unter dem zustimmenden Kopfnicken ihrer Mitschüler meint sie: „Gerade in Zeiten der zunehmenden Radikalisierung zur Durchsetzung eigener Interessen ist es wichtig, die Jugend aufzuklären. Wir selbst haben die Kriege ja nicht miterleben müssen. Umso notwendiger ist es zu erfahren und zu wissen, wie schlimm sich so etwas entwickeln kann und worin die Ursachen liegen, um künftig Kriege vermeiden zu können. Die Ausstellung veranschaulicht das gut.“ Das Zurückblicken auf die Kriege ist auch für Schulleiterin Kathrin Rentsch wichtig: „Setzen wir uns nicht erinnernd damit auseinander, können wir Fragen der Schüler und Schülerinnen nicht klären und Irrwege nicht wenigstens begleiten. Wir müssen darüber reden und klar Ursachen benennen. Wir alle bedauern, dass die Schüler der Oberschule diese Ausstellung nicht wie geplant besuchen können, da der Besuch außerschulischer Lernorte momentan untersagt ist.“ Mit einer Schweigeminute und dem Homepage-Hinweis zum ermordeten französischen Lehrer habe sich das Gymnasium klar zu Toleranz und Aufklärung bekannt.

Anzeige

Gedenken am Volkstrauertag

Am Volkstrauertag werden sich Gymnasiasten und Oberschüler wieder begegnen. Dann findet, sofern sie wegen Corona nicht noch abgesagt wird, auf Tauchas Friedhof ab 12 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen statt. Die Jugendlichen gestalten das Programm mit. Bis dahin werden in dieser Woche zumindest die Gymnasiasten der Klassen acht bis zwölf die Ausstellung besuchen. Die Geschichtslehrerin sieht darin einen unverzichtbaren Teil zur Friedenserziehung, wie sie sagt. Die 59-Jährige ist selbst Mitglied im Volksbund-Verein und hält es seit 20 Jahren für ihre Pflicht, die Schüler zu sensibilisieren, „aus Kriegen zu lernen, Lehren zu ziehen, einem radikalen Nationalismus nicht zu folgen und statt dessen für den Frieden einzutreten“.

Von Olaf Barth