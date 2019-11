Taucha: Volles Haus beim Herbstball der Bürger und Vereine

Taucha

Mehr als 400 tanzfreudige Gäste feierten am Wochenende in der Mehrzweckhalle den 15. Tauchaer Herbstball der Bürger und Vereine. Mehr und mehr etabliert sich das Fest als feste Größe im kulturellen Leben. Auch Besucher aus Leipzig und dem Umland waren dabei.

Bürgermeister verspricht Kultur-Höhepunkte für 2020

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) bescheinigte dem Organisationsteam um Restaurantchef Mike Quinque und Vertreter der Stadtverwaltung sowie den Tauchaer Vereinen viel Engagement für das gelungene Fest. Zum Stadtjubiläum 2020 soll es weitere kulturelle Höhepunkte geben. Details verriet das Stadtoberhaupt aber nicht.

Tanz-Parkett bleibt nie leer

Mit Häppchen und einem Glas Sekt beim Empfang gut eingestimmt stürmten die Gäste schon nach den ersten Klängen aus der „ Showkiste“ von DJ Robert das Parkett. Es blieb von da an nie leer – bis zum letzten Takt des Abends. Andere Gäste ließen es sich am Büffet des Leipziger Restaurants „Apels Garten“ bei gepökelten Schweinebacken, gratinierter Hähnchenbrust, Seelachsfilet in Eihülle oder Wildgulasch gut gehen.

Band: Die geilste Mugge des Jahres

Bereits zum dritten Mal spielte die Band „be happy“ aus Eisenberg zum Herbstball. Es war nicht nur deshalb fast ein Heimspiel für sie: Sängerin Nicole Haupt war oft in Taucha bei ihren Großeltern, auch Gitarrist und Sänger Christorio musiziert schon lange in der Parthestadt – früher bei „da capo“, die letzten Jahre auch auf der Flaniermeile zum Tauchschen. „Das war heute eine unserer geilsten Muggen des Jahres. Das Publikum ist einfach klasse“, zeigte sich Bandchef Kay Dörfel von der Stimmung angetan. Mit phantasievollen Kostümen und Tänzen als Wölfe und Babuschkas sorgte der Verein „Tanzgruppen Eilenburg“ für Showeinlagen. Der Tauchaer Künstler Phil Shaddow begeisterte mit seinen Schattenspielen.

Nächster Herbst-Ball am 21. November 2020

„Wir kommen gerne nach Taucha“, verrieten Andreas und Ursula Schulz-Köckert. „Weil hier die Musik für eine angenehme und entspannte Ball-Atmosphäre sorgt“, schwärmten die Mölkauer (84 und 78). Der nächste Herbstball steigt am 21. November 2020.

Von Reinhard Rädler