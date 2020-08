Taucha

Wen beim Stadtbummel in Taucha plötzlich der große Durst überkommt, der kann jetzt am Markt sofort zum Löscheinsatz schreiten. Seit Mittwoch ist dort ein Trinkbrunnen der Leipziger Wasserwerke (LW) in Betrieb. Auf Knöpfchendruck sprudelt aus der Edelstahlsäule munter ein Strahl glasklaren Wassers, das mit dem Mund oder mit Trinkflaschen und Bechern aufgefangen werden kann. Der Mechaniker Herbert Scheidner hatte als feierlichen Akt den im Boden versenkten Absperrhahn geöffnet. Danach folgten zwei kurze Reden von Männern, die keinen Blaumann trugen.

„Schmeckt gut“

„Wir haben hier mit dem Markt einen sehr guten, belebten Standort gefunden, nahe einer Trinkwasserleitung“, sagte Mario Hoff, der bei den Wasserwerken den Bereich Markt leitet. Gemeinsam mit Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) verteilte der 53-Jährige Becher an durstige Passanten, die dankbar zugriffen und den Brunnen testeten. „Schmeckt gut, ich trinke auch zuhause gern Leitungswasser“, sagte an dem windigen Tag Ilona Sturm. Die 69-Jährige geht jeden Mittwoch zum Markttag in die Stadt. „Ich werde den Brunnen jetzt immer mal nutzen und einen Becher dabei haben“, freute sich die Tauchaerin.

Ilona Sturm gehörte zu den ersten, die am Tauchaer Markt nach der Inbetriebnahme des Trinkbrunnens einen Schluck Wasser zu sich nahmen. Quelle: Olaf Barth

Diebstahlschutz nötig

„Immer“ geht aber nicht, da der Brunnen von November bis Ende März nicht in Betrieb sein wird, eine Eiswürfelfunktion ist nicht vorgesehen. Entsprechende Mix-Getränke müssen also weiter zuhause oder in Tauchas Gastronomie zu sich genommen werden. Überhaupt dient der Brunnen lediglich als Wasserspender und ist nicht, wie unlängst in Leipzigs Lene-Voigt-Park passiert, zum Mitnehmen gedacht oder als Kunst-Projektionsfläche für Graffiti-Sprayer vorgesehen. „Wir freuen uns sehr über diesen Brunnen und hoffen, dass er an diesem belebten Standort von Vandalismus verschont bleibt“, sagt Meier.

„Nach dem Vorfall im Lene-Voigt-Park wurden die Edelstahlsäulen jetzt mit diebstahlhemmenden Schrauben versehen“, erklärt Hoff und ergänzt, dass an dem Tauchaer Brunnen noch Beschriftung, Versiegelung und Graffiti-Schutz angebracht werden. Die Wasserwerke betreiben nun sieben öffentliche Trinkbrunnen in Leipzig und drei in den Umlandgemeinden des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land.

