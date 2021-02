Taucha

Dank eines Spendenaufrufs unter anderem auch in der LVZ können zahlreiche Schüler bald über eigene Computer-Technik für das digitale Lernen zuhause verfügen. „Direkt nach dem Artikel in der Zeitung haben sich Leute bei uns gemeldet. Inzwischen gibt es bereits 30 Spendenzusagen“, freut sich Marcus Rößner und fährt fort: „Die meisten Geräte, die bei uns angekommen sind, befinden sich zudem in einem guten Zustand. Und sie lassen sich ohne Probleme für Lernsax und Videokonferenzen benutzen. Das Organisationsteam ist sehr begeistert und dankbar für die große Hilfsbereitschaft der Tauchaer Bürgerinnen und Bürger.“

Die Abgabe von PCs, Laptops oder Tablets sei weiter möglich, ebenso Geldspenden für die Ertüchtigung der Geräte. „Das hilft schon sehr, da einige Kinder derzeit ihre Arbeiten erst erledigen können, wenn Eltern oder Geschwister mit ihren Aufgaben fertig sind. Außerdem kommt es vor, dass sie wichtige Videokonferenzen verpassen, weil die Technik gerade von einem anderen Familienmitglied benutzt wird“, weiß Luise Prell, Schulsozialarbeiterin an der Oberschule Taucha.

Ab nächste Woche wird verteilt

Eltern, deren Kinder eigene Technik benötigen, können sich direkt an die Schulsozialarbeiter und die Zeit-Tausch-Börse wenden. „Am kommenden Montag beraten alle drei Schulsozialarbeiter und Annelie Hampel von der Zeit-Tausch-Börse über das weitere Verfahren. Wir wollen so schnell wie möglich die ersten Geräte ausgeben. Wie das ablaufen soll, haben wir allen Lernenden über Lernsax sowie den Eltern über die Elternsprecher mitgeteilt“, so Rößner. Inzwischen gebe es eine Anfrage vom Tauchaer Standort des Kinderheims Machern, ob dessen Kinder ebenfalls ein paar Geräte erhalten könnten. „Dem werden wir demnächst nachkommen“, sagt der Schulsozialarbeiter des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spendenaktion geht weiter

Da noch nicht alle Familien schulpflichtiger Kinder über Computer, Laptops oder Tablets verfügen, sind weitere Spenden gern willkommen. Wer noch nicht mehr genutzte funktionsfähige Geräte besitzt, kann diese im Quartier der Zeit-Tausch-Börse in der Leipziger Straße 71 (Kleiderkammer) abgeben. Das ist dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0152 51093108 möglich. Es ist auch möglich, mit einer Geldspende zu helfen. Dafür stellt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Taucha bei der Sparkasse Leipzig ein Spendenkonto zur Verfügung – IBAN: DE 7786 0555 9211 7890 0157, Verwendungszweck: Laptop-Spende.

Von Olaf Barth