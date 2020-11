Taucha

Die Nordmanntanne ist gut zwölf Meter hoch und fast 30 Jahre alt: Zum 30. Mal liefert Ulrich Werner den Tauchaern ihren Markt-Weihnachtsbaum. Er stammt direkt aus Werners Wäldchen in Crispendorf bei Schleiz und ist erst am Mittwoch gefällt worden. Der 59-Jährige wird mit seiner Frau Michaela (45) vom 2. bis 20. Dezember auf dem Markt auch wieder Weihnachtsbäume anbieten.

Bäume für Schulen

Mitgebracht hatte er am Donnerstag außerdem noch eine fast fünf Meter hohe Tanne für den Kreisverkehr in der Portitzer-/ Matthias-Erzberber-Straße. Dieser zweite Baum steht sonst auf dem Schlosshof, wo wie auf dem Markt in diesem Jahr wegen Corona allerdings keine Veranstaltungen stattfinden. Lediglich auf das Weihnachtsmärchen hofft der Schlossverein noch. Beide Bäume werden von Bauhofmitarbeitern aufgestellt. Weitere sechs Bäumchen kommen ins Rathaus und die Schulen.

Anzeige

Schmuck in Stadtfarben

Der Markt-Baum wird neben der Beleuchtung auch mit je 15 großen gelben und blauen Sternen in den Stadtfarben geschmückt. Im Lauf der nächsten Woche, so Stadtsprecher Nico Graubmann (46), soll die Tanne fertig sein. Bereits ab Montagabend aber soll der Weihnachtsschmuck an den Laternen der Innenstadt leuchten.

Von Olaf Barth