Taucha bekommt ein neues Löschfahrzeug

Taucha

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Taucha wird weiter modernisiert. Am Donnerstag überbrachte Nordsachsens 2. Beigeordneter Jens Kabisch gemeinsam mit Kreisbrandmeister Ingo Weber den Fördermittelbescheid für ein neues Löschfahrzeug. Der Freistaat beteiligt sich mit 231 000 Euro an dem insgesamt rund 650 000 Euro teuren Gefährt. Bereits 2019 war das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 mit einem Volksfest in Dienst gestellt worden. 2020 folgte die neue Drehleiter, wegen Corona aber ohne Fest. Nun soll in gut zwei Jahren ein Tanklöschfahrzeug (TLF) mit 4000 Litern Wasserkapazität ins Gerätehaus rollen. Weichen muss dafür ein in Taucha stationiertes Katastrophenschutz-Fahrzeug des Landkreises.

„Mit dieser Technik auf höchstem Niveau und dem engagierten Einsatz der Kameradinnen und Kameraden verbessert sich hier nicht nur der örtliche, sondern auch der überregionale Brandschutz“, sagte Kabisch und bezeichnete das neue Fahrzeug als „Wasserkuh“. Schließlich hat es genauso viel Wasser an Bord wie die beiden anderen Tauchaer Löschfahrzeuge zusammen.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Fahrzeug für alle Fälle

Für Wehrleiter Cliff Winkler ist das neue Fahrzeug, dessen Bau nun ausgeschrieben wird, eine notwendige Anschaffung, um gerade auch tagsüber die Einsatzbereitschaft absichern zu können, da viele Kameraden auswärts arbeiten. Je nach Einsatzlage könne das vorhandene Personal dann dank des großen Tanks nur noch mit einem Fahrzeug ausrücken. Dass auf dem TLF 4000 sechs statt drei Leute aufsitzen können, sei einer Sonderanfertigung geschuldet. Das trifft auch auf die zusätzlich eingeplante Technische-Hilfe-Ausrüstung zu – ein Fahrzeug für alle Fälle.

Ursprünglich sollte das TLF 450 000 Euro kosten. „Die Stadträte stehen trotzdem dazu und haben im Verwaltungs- und Finanzausschuss zugestimmt“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Der Eigenanteil der Stadt liegt nun bei rund 420 000 Euro.

Von Olaf Barth