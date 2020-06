Taucha

Die durch den Trogbau zur Sackgasse gewordene Bahnhofstraße in Taucha ist für Autofahrer nun endgültig von der Portitzer Straße getrennt worden. Zwei massive, fest im Erdreich verankerte Beton-Poller sichern den Fußweg. Der Bauhof hat die beiden Brocken aufgestellt. Wer da jetzt noch mit dem Auto entlang will, hat nicht nur einen Dach-, sondern holt sich auch einen Blechschaden. Hintergrund für die Maßnahme seien grobe Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, teilte die Stadt mit.

Frei für Fußgänger und Radfahrer

Einige Verkehrssünder hätten in den letzten Wochen immer wieder den neuen Wendehammer und die Sackgassen-Situation in der Bahnhofstraße ignoriert. Unter Inkaufnahme der Gefährdung von Passanten wurde mit dem Auto der Fußweg genutzt, um in die eigentlich durch den Trogbau abgehangene Portitzer Straße zu gelangen. Seit Donnerstag setzen die beiden Betonpfeiler dem rücksichtslosen Treiben ein Ende. Jetzt können, wie von Anfang an geplant, nur noch Radfahrer und Fußgänger die kurze Verbindung zwischen Bahnhof- und Portitzer Straße nutzen.

Von Olaf Barth