Taucha bringt Frauen und Kinder aus der Ukraine unter

Taucha

Mit drei Bussen sind in der Nacht zum Sonntag 58 Flüchtlinge aus der Ukraine in Taucha eingetroffen. Die teils traumatisierten Frauen und Kinder wurden unter anderem von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, der Malteser, der Stadtverwaltung und der Zeit-Tausch-Börse zunächst mit dem Nötigsten versorgt. 18 Frauen und Männer halfen als Übersetzer. Laut Bürgermeister Tobias Meier (FDP) fanden die meisten Flüchtlinge bei Familien in Taucha und in den Ortsteilen Unterkunft. Am Montag kamen drei weitere Mütter mit ihren Kindern in der Parthestadt an.

„Große Unterstützung“

„Wir brauchen noch mehr freie Betten“, sagte Meier. Auch die städtische Gesellschaft richte Wohnungen her, Nachbarn würden mit Spenden bei der Ausstattung helfen. Meier, der die Hilfsmaßnahmen seit Tagen koordiniert, sagt: „Die Unterstützung ist groß, die Menschen wachsen über sich hinaus.“ Allerdings warnt er davor, die Unterbringung von Flüchtlingen zu „romantisieren“. Niemand wisse, wie lange die Menschen bleiben müssen. Viele stünden unter Schock, hätten Angst um ihre Angehörigen in der Ukraine. Hinzu kämen sprachliche Barrieren. „Diese Hilfe ist ein Marathon und wird Kraft kosten“, so Meier. Die Kinder der Geflüchteten würden zeitnah in Kitas oder in Schulklassen integriert.

Spendensumme wächst

Auf das Tauchaer Spendenkonto seien bisher 19 200 Euro für die Versorgung der Kriegsopfer eingegangen, teilt Kämmerer Marcus Rietig mit. Er hatte bei der Ankunft der Flüchtlinge ebenfalls geholfen. „Was ich da erlebt habe, werde ich mein Leben nicht vergessen“, blickt er zurück. Er hatte Kinder betreut, deren Mütter nach der langen Flucht bei der Ankunft in Taucha erschöpft in sich zusammenbrachen.

Wer eine Unterkunft für die Geflüchteten anbieten kann, findet dazu alle Hinweise im Internet unter ukraine@taucha.de. Die Daten zum Spendenkonto finden sich auf der Homepage der Stadt.

Von Olaf Barth