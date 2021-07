Trotz unsicherer Wetterlage sagte Tauchas Heimatverein sein Dîner en blanc am Sonntag nicht ab. Bloß gut! Die Stimmung unter den Teilnehmern war bestens.

Taucha diniert in Weiß und trotzt dunklen Wolken

