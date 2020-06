Taucha

Ab Juli werden im Tauchaer Rathaus und bei den Trägern von Kindereinrichtungen keine neuen Anmeldungen für Kita-Plätze in Schriftform mehr angenommen. Das teilte das Rathaus jetzt mit. Die Bedarfsanmeldung soll künftig über ein Verwaltungsportal im Internet erfolgen. „Das sorgt für mehr Transparenz und macht die Anmeldung für die Eltern einfacher. Mit den Trägern der Einrichtungen ist das so abgesprochen“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Allerdings soll das Elternportal erst ab 1. August zur Verfügung stehen. Es handele sich um das Portal „Kivan“ der Firma Lecos. Unter anderem in Leipzig und Eilenburg wird es bereits genutzt.

Vier Einrichtungen angeben

Eltern mit Hauptwohnsitz in Taucha könnten dann online unter www.taucha.de oder www.kitaplatz.taucha.de das Anmeldeportal erreichen. Es enthält Informationen über die Kindertageseinrichtungen der Stadt. Für die Anmeldung gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dabei müssen die Eltern vier Wunscheinrichtungen angeben. Die Anmeldung wird bestätigt, später erfolgt eine Gesprächseinladung in die jeweilige Einrichtung oder zu der Tagespflegeperson. Erst danach und bei Erfüllung aller Voraussetzungen wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen. Eine Unterzeichnung erfolgt frühestens drei Monate vor Vertragsbeginn.

Anzeige

Auch Eltern, die sich bereits in Einrichtungen angemeldet haben und noch keinen Betreuungsvertrag haben, müssen sich im „Kivan“ erneut anmelden, damit die für die Platzvergabe notwendigen Daten dort erfasst werden können. Auf die Wartezeit soll das keinen Einfluss haben. Eltern könnten sich über das Portal jederzeit über den Bearbeitungsstand ihrer Bedarfsanmeldung informieren.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth