Taucha gibt sich ein neues Logo

Taucha

Die Parthestadt gibt sich für Marketingzwecke ein neues Logo. Zusätzlich zum hoheitlichen Stadtwappen kann ab sofort auf offiziellen Schreiben oder bei Veranstaltungen mit dem Schriftzug „Natürlich Taucha!“ geworben werden. Daneben sind vier eingekreiste Symbole abgebildet. Ein jedes von ihnen soll laut Stadt unterschiedliche Facetten ausdrücken, die Taucha lebens- und liebenswert machen. „Wir haben uns bewusst gegen die blau-gelben Stadtfarben entschieden, die sonst Tauchas Werbung dominieren“, erklärt Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Mit der Entwicklung eines neuen modernen Logos für die Stadt sei man dem Wunsch von zahlreichen Vereinen nachgekommen, denen das Stadtwappen allein als Marke nicht mehr genügte, so Meier.

Vier Symbole fürs Stadtleben

Nach einer Ausschreibung wurde die Tauchaer Firma Werbe- und Medienkontor Mertins mit dem Entwurf eines solchen Logos beauftragt. 1700 Euro gibt die Stadt für diese neue Wort-Bild-Marke aus. Das in dem Kreis enthaltene stilisierte Symbol links oben repräsentiere zum Beispiel städtische Gebäude wie Kirche oder Rathaus. Daneben ließen sich Bäume für das Stadtgrün, die Natur und Parthelandschaft erkennen. Das Herz links unten soll Herzlichkeit, Familien, Vereine, Kultur und Gemeinschaft symbolisieren. Und die Abbildung rechts daneben stehe für die vielen Sportarten und Freizeitmöglichkeiten in Taucha inklusive des Parthebades.

Verwendung muss beantragt werden

„Wir gehen selbstbewusst als Stadt mit ,Natürlich Taucha!’ in die Öffentlichkeit innerhalb unserer Stadt, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Das Logo und die Worte lassen viel Fantasie für Interpretation offen“, so Meier. Die Stadträte folgten diesem Vorschlag und beschlossen in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die Verwendung dieses Logos als offizielle Wort-Bild-Marke der Stadt. Diese werde zukünftig auf der Webseite, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, auf dem Briefkopfbogen sowie auf sämtlichen Printmedien der Stadt Taucha abgebildet. Vereine, Veranstalter und auch andere Interessenten können auf Nachfrage bei Nico Graubmann im Rathaus die Verwendung des Logos beantragen.

Von Olaf Barth