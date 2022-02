Taucha gönnt sich nächsten Rekordhaushalt

Taucha

Wie in den Vorjahren verabschiedet Taucha auch 2022 einen Rekordhaushalt. Einstimmig votierte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung für den Etat mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 48,5 Millionen Euro. Zuvor hatten die Fraktionen einen gemeinsamen Antrag eingebracht, in dem sie 20 Änderungen im Haushaltsplan festschrieben. Zum Beispiel wurden die Gelder für mögliche mobile Luftfilter in Grundschulen und Oberschule um 15 000 Euro auf insgesamt 60 000 Euro erhöht. Auch die aufgestockten Ausgaben für die Kinder- und Jugendförderung in Sport- und Kulturvereinen (die LVZ berichtete) finden sich in dem Fraktionsantrag wieder.

Gestiegene Steuereinnahmen

Dass der Haushalt noch einmal rund drei Millionen Euro über dem vorjährigen Etat liegt, hat laut Kämmerer Marcus Rietig mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung vieler Tauchaer Unternehmen zu tun. Rietig: „Die Stadt Taucha ist finanziell gut durch die Krise gekommen.“ Trotz der Corona-Pandemie beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen für voriges Jahr auf 8,5 Millionen Euro; eingeplant waren 5,8 Millionen. Auch die Einkommens- und Umsatzsteueranteile stiegen.

Hohe Umlage an den Landkreis

Der Rekordhaushalt teilt sich in 16,5 Millionen Euro für Investitionen und in 32 Millionen Euro für das laufende Verwaltungsgeschäft auf. Zu Letzterem gehören zum Beispiel die Ausgaben für die Kinderbetreuung in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro. Landeszuschüsse und Elternbeiträge machen davon rund 3,8 Millionen Euro aus. Weiterhin werden 5,2 Millionen Euro für Personalkosten fällig, 1,4 Millionen Euro für die Bewirtschaftung und Instandhaltung städtischer Objekte sowie 7,2 Millionen Euro Umlage, die an den Landkreis Nordsachsen zu zahlen sind. Außerdem muss Taucha fast 600 000 Euro Gewerbesteuerumlage abführen. Weitere rund 700 000 Euro fließen in den Bereich Ordnung und Sicherheit sowie circa 120 000 Euro in soziale Aufgaben wie Jugendclub und Kleiderkammer. Auch gibt es dieses Jahr wieder einen Bürgerhaushalt, der um 10 000 Euro auf nunmehr 30 000 Euro steigt.

Geld für Investitionen

Eine für alle sichtbare Investition wächst gerade in der Friedrich-Lassalle-Straße: die neue Zweifeld-Sporthalle für die Oberschule. Im Etat stehen Gesamtkosten in Höhe von bis zu 6,3 Millionen Euro zu Buche. Nach dem Haushaltsbeschluss gaben die Stadträte einstimmig grünes Licht für die Vergabe weiterer Bauleistungen im Auftragswert von rund 700 000 Euro. Der Neubau wird vom Freistaat mit über drei Millionen Euro gefördert. Weiteres Geld fließt dieses Jahr unter anderem in den Bau von Radwegen, in einen Personenaufzug für den barrierefreien Zugang ins Rathaus, in den Interimsbau für die dritte Grundschule, in ein neues Feuerwehr-Löschfahrzeug sowie in den Umbau des ehemaligen Bowlingdschungels zur Kita.

Laut Rietig befindet sich Taucha in einer „wirtschaftlich stabilen Situation“. Für die Finanzierung der bis ins Jahr 2027 geplanten Investitionen in Höhe von rund 50 Millionen Euro sei eine voraussichtliche Neuverschuldung in Höhe von circa 15 Millionen Euro nötig.

Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung in der Parthestadt liegt bei unter 400 Euro. Tauchas Haushalt sei zwar nicht ausgeglichen, „aber gesetzeskonform und damit genehmigungsfähig, da die Leistungsfähigkeit der Stadt gesichert ist“, betonte der Kämmerer.

Von Olaf Barth