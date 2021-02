Taucha greift tief in Fördertöpfe des Freistaates

Taucha

Tom Richter aus dem Tauchaer Bauamt könnte auch bei der Flugsicherung arbeiten. Denn sein Radar ist während der Dienstzeit ständig auf Empfang. Kein wichtiges Detail, keine Bewegung entgeht ihm. Allerdings suchen die Antennen des 22-jährigen Bauamtsmitarbeiters nicht nach Boeings oder Antonovs am Himmel, sondern nach Fördermitteln im Dschungel der Zuweisungsbürokratie. Manchmal gräbt Richter Fördertöpfe aus, wo sie keiner vermutet, zum Beispiel für Projekte in Ortsteilen oder für die Jugendarbeit. Manchmal ploppen diese „Töpfe“ auch wie aus heiterem Himmel im Radar auf. So geschehen kurz vor Weihnachten. „Ende Dezember kam die Nachricht, dass für die Sanierung von Grundschulen und Sporthallen kurzfristig noch Fördermittel zur Verfügung stehen. Über Weihnachten und Silvester hatten wir mit unseren Kollegen unter Corona-Bedingungen gerade mal bis zum 15. Januar Zeit, die Anträge dafür einzureichen“, schildert Richter die Herausforderung.

Quelle: Olaf Barth

Mehrzweckhalle größtes Projekt

Gleich mit vier Vorhaben ging Taucha ins Rennen – und erhält für alle vier den erhofften Zuschuss. Die Förderquote beträgt 70 Prozent. Das erste Projekt ist die Sanierung von Dusch-, Sanitär- und Umkleideräumen in der Mehrzweckhalle, die ja auch auch von Grundschülern genutzt wird. Zudem soll die Lüftung erneuert werden. 340 000 Euro werden dafür eingeplant, 238 000 Euro davon fließen als Fördermittel, den Rest muss die Stadt selbst aufbringen. Projekt zwei ist die Sanierung der WC-Anlage in der Sporthalle der Oberschule. Diese Halle soll später, wenn der Turnhallenneubau für die Oberschule in Betrieb genommen wurde, von den Grundschülern genutzt werden. 50 000 Euro sind für die Sanierung vorgesehen, davon 35 000 Euro als Fördermittel.

Mit 280 000 Euro Sanierung schlägt die geplante Sanierung im Altbau der Regenbogen-Grundschule zu Buche. Flure und Klassenzimmer werden gemacht. Hier unterstützt der Freistaat mit 196 000 Euro. Fußböden und Türen, WC-Anlagen im Erdgeschoss sowie das Schließsystem sollen auf Vordermann gebracht werden. Auch neue Brandschutztüren sind vorgesehen. Für die Grundschule Am Park werden 20 000 Euro ausgegeben, um noch die übrigen Räume mit Sonnenschutz zu versehen. Außerdem soll eine Kühleinrichtung installiert werden, um in heißen Sommern nachts die tagsüber aufgeheizten Raumtemperaturen nach unten reguliert zu bekommen. Die Höhe der städtischen Eigenmittel für die Vorhaben beträgt 6000 Euro.

An der Belastungsgrenze

Insgesamt investiert Taucha allein mit diesen vier Projekten 690 000 Euro in die soziale Infrastruktur. 483 000 Euro schießt der Freistaat als Fördermittel zu. Bedingung: Die Mittel müssen in diesem Jahr verbaut und abgerechnet werden. Insgesamt erhielt der Landkreis Nordsachsen kurzfristig 1,8 Millionen Euro für seine Städte und Gemeinden. Offenbar konnten nicht alle so schnell auf das Angebot reagieren. „Wir freuen uns für Taucha, sehen aber auch die Zwänge anderer Kommunen, gerade bei der Kurzfristigkeit der Maßnahmenumsetzung, deren Finanzierung sowie bei der Abarbeitung der Anträge“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP).

Auch die Stadt Taucha sei bei der Bearbeitung an ihre Belastungsgrenze gelangt. Aber: „Wir hatten uns in der Verwaltung seit Ende 2019 neu aufgestellt, um gezielt die vielfältigen Fördermittelprogramme im Blick zu behalten beziehungsweise neue Programme aufzuspüren und zu prüfen, welche Ansätze es für die Stadt Taucha gibt, um Gelder sinnvoll in der Parthestadt zu investieren.“ Die Radaranlage von Tom Richter und seinen Kollegen wird somit auch künftig weiter den Fördermittel-Himmel absuchen.

Von Olaf Barth