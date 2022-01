Taucha hat Geld für Stolperschwelle zusammen

Taucha

Am 27. Januar wird auch wieder in Taucha der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Der Bürgermeister der Parthestadt lädt hierzu ab 15 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger an die Gedenkstätte am Kleinen Schöppenteich ein, wo er oder ein Vertreter eine Gedenkrede halten, Kirchenangehörige ein Gebet sprechen, Bläser musizieren sowie Lernende aus Tauchaer Schulen und Mitglieder von Parteien Kränze und Blumen niederlegen werden. Natürlich nur in dem Rahmen, den die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt. Neben dem dortigen Mahnmal mit der Inschrift „Die Toten mahnen uns“ gibt es noch eine Stele mit einem Stadtplan, in dem alle Tauchaer Standort markiert und namentlich benannt sind, an denen Zwangsarbeiter untergebracht waren.

Genauer Ort wird noch bestimmt

Um eben diese Nazi-Opfer geht es auch bei einem weiteren Mahnmal, das im Mai direkt am Markt der Stadt in den Fußweg eingelassen werden soll: eine Stolperschwelle, geschaffen von Künstler Gunter Demnig in Anlehnung an dessen aus vielen Städten bekannten Stolpersteine. Wie berichtet, hatten Schülerinnen und Schüler des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Kooperation mit dem Leipziger Erich-Zeigner-Haus-Verein zu diesem Thema geforscht.

Da es in der Parthestadt sehr viele Zwangsarbeiter gab, soll nun am 17. Mai statt eines Stolpersteines eine Stolperschwelle an sie erinnern. „Die dafür notwendigen 1750 Euro haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit uns erfolgreich eingeworben. Ende Januar werden wir mit dem Bauamt am Markt die genaue Stelle für dieStolperschwelle bestimmen“, sagt Henry Lewkowitz vom Zeigner-Haus.

Erinnerung an Zwangsarbeiter

Für das Projekt habe es eine große Anzahl kleinerer Privatspenden gegeben. „Es ist ganz im Sinne des Vorhabens, dass unser Projekt durch die Bürgerschaft getragen und unterstützt wird“, betont Lewkowitz. Der mit dem Stadthistoriker und Linken-Stadtrat Jürgen Ullrich abgestimmte Schwellen-Text erinnert an die 1271 weiblichen und 960 männlichen KZ-Häftlinge verschiedener Nationalitäten, die in Taucha von September 1944 bis April 1945 als Zwangsarbeiter schuften mussten und dabei Opfer von Entrechtung, Ausbeutung, Misshandlungen und Ermordungen wurden oder deportiert und auf Todesmärsche geschickt wurden.

Von Olaf Barth