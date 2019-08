Kostenlos bis 18:12 Uhr Taucha hat eine neue Bimmel-Ampel In den zurückliegenden Jahren gab es an Tauchas Südstraße immer wieder Crashs zwischen Straßenbahnen und Autos. Eine Ampel soll nun für Klarheit und unfallfreie Begegnungen sorgen.

Wenn die Abnahme der Ampel-Anlage am Montag reibungslos verläuft, wird sie dann auch gleich in Betrieb genommen. Mit deren Hilfe sollen künftig Unfälle an der eingleisigen Bimmel-Strecke in Höhe Südstraße verhindert werden. Quelle: Olaf Barth