Taucha hat jetzt genug Betreuungsplätze

Taucha

In der Parthestadt stehen jetzt weitere 53 Betreuungsplätze für Kinder zur Verfügung. Die Diakonie-Kindertagesstätte St. Moritz hat einen Anbau in Betrieb genommen, der 30 Krippen- und 48 Kindergartenkindern Platz bietet. Weitere fünf Plätze werden im Bestandsgebäude geschaffen. Damit wächst die Gesamtzahl der Betreuungsplätze in dieser Einrichtung von bisher 106 auf 159 an. Wegen des beständigen Zuzugs junger Familien nach Taucha war der Bedarf stets gewachsen. „In den nächsten beiden Jahren oder länger können wir alle Wünsche nach Betreuungsplätzen in unseren Einrichtungen sowie bei Tagesmüttern und -vätern erfüllen. Die Betreuung für jedes Kind ist garantiert“, freut sich Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) mit Blick auf entsprechende Wachstumsprognosen und Statistiken.

Das nächste Projekt ist in Arbeit

Dieses Versprechen an Tauchaer Eltern fußt auch auf der Tatsache, dass die neue, im August 2020 eröffnete DRK-Kindertagesstätte Kükennest mit ihren 165 Plätzen ebenfalls noch nicht ausgelastet ist. Aktuell verfügt die Parthestadt über eine Kapazität von 1054 Plätzen, davon 358 Krippen- und 696 Kindergartenplätze. Dazu zählen auch die Plätze in der 2016 eröffneten Awo-Kita Grashüpfer, an der Taucha 2019 ohne Fördermittel für rund 650 000 Euro auch schon einen Anbau errichten ließ. Für den wachsenden Bedarf in den Jahren 2023/24 laufen bereits Planungen für weitere Bautätigkeiten. Wie berichtet, soll die Kita Flohkiste der Volksolidarität in der Karl-Große-Straße ab Sommer nächsten Jahres aus- und umgebaut sowie unter Einbeziehung des bisherigen Bowling-Dschungels erweitert werden.

Das übliche Zeremoniell entfällt

Doch jetzt wurde erst einmal der 2,6 Millionen Euro teure St.-Moritz-Anbau in Betrieb genommen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend förderte das Vorhaben mit 376 000 Euro. Die städtische Grundbesitz- und Verwertungsgesellschaft Taucha mbH (GBV) als Bauherr und Eigentümer übergab Kita-Leiter Thomas Sawetzki den knapp 560 Quadratmeter großen Anbau. Wegen Corona entfiel das sonst übliche Zeremoniell. Auch die Kinder fehlten – bis auf jene 40 Mädchen und Jungen, denen eine Notbetreuung zuteil wird. Freuen können sich die künftigen Nutzer auf vier farbenfroh gestaltete Gruppenräume, vier Schlaf- und zwei Sanitärräume sowie ein Zimmer für integratives Arbeiten. Auch eine Werkstatt, zwei Garderoben sowie Technik- und Lagerräume entstanden. Für die Erstausstattung bewilligte Tauchas Stadtrat Ausgaben in Höhe von 70 000 Euro.

Gekickt wird jetzt auf Kunstrasen

Im Außenbereich kann der umgesetzte Sandspielplatz verschattet werden. Hinter den neu angeordneten Fußballtoren gibt es nun ein Ballfangnetz. Gekickt wird jetzt auf Kunstrasen. Zusätzlich erhielt das Areal eine kleine Kletteranlage, eine Schaukel, einen Naschgarten, Spielhütten, eine Geräte-Blockhütte und Sitzgruppen. Den Erwachsenen stehen im Eingangsbereich zudem drei zusätzliche Parkplätze und nun 20 Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Weitere Freiflächen würden noch zeitnah in der Anlage begrünt und mit Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume aufgewertet.

Von Olaf Barth