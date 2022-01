Taucha hat sich einen neuen Blitzer gekauft

Taucha

Ab dem kommenden Monat sollten Fahrer von Kraftfahrzeugen in Taucha wieder besonders aufmerksam unterwegs sein. Denn nach einer fast einjährigen Blitzer-Pause wird die stadteigene Polizeibehörde auf den Straßen des Stadtgebiets wieder die Geschwindigkeit messen. Das teilte der zuständige Fachbereichsleiter Jens Rühling mit. Die Parthestadt hat sich für 70.000 Euro ein neues Messgerät gekauft, dessen Lieferung nun im Februar erwartet wird. Das rund 50.000 Euro teure und bis März 2021 genutzte Vorgängermodell einer anderen Firma war wegen vereinzelter Messfehler von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt beanstandet und in Taucha wie auch in anderen Kommunen ausrangiert worden. Die Anschaffungskosten hatte das fehlerbehaftete Gerät in seinem vierjährigen Einsatz laut Rühling allerdings wieder „eingespielt“.

„Verkehrserziehung“ statt Mehreinnahmen

„Nach der Fehlerfeststellung hatten wir das Gerät nicht mehr eingesetzt. Zu Klagen gegen die Bescheide oder zu Rückzahlungen war es bei uns nicht gekommen“, so Rühling. Nun werden Schnellfahrer vor Kindereinrichtungen oder an anderen, teils von den Bürgern gewünschten Orten, wieder „geblitzt“. So heißt es weitläufig, selbst wenn per Laser gemessen wird und kein Blitz zum Einsatz kommt. „Uns geht es eher um einen verkehrserzieherischen Effekt und nicht darum, Geld einzunehmen“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Die im Haushalt eingeplanten 150.000 Euro an Bußgeldeinnahmen würden sich im Vergleich zum über 48 Millionen Euro großen Gesamthaushalt bescheiden ausnehmen. Außerdem liege es ja an jedem selbst, ob das Gerät eine überhöhte Geschwindigkeit anzeigt oder ob nicht. „Mir ist das auch schon mal passiert, aber ich beschwere mich dann nicht“, so Meier.

Von Olaf Barth