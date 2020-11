Taucha jetzt beim Fahrradklima-Test dabei

Taucha

Bereits 104 Tauchaerinnen und Tauchaer haben bis zum Buß- und Bettag am Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) teilgenommen. Damit ist die Mindestteilnehmerzahl von 50 Teilnehmern für eine Auswertung des Tests weit übertroffen. Vor zwei Jahren hatten nur 28 Radfahrer in Taucha mitgemacht. Und noch ist Zeit: Die ADFC-Befragung zur Fahrradfreundlichkeit läuft bis zum 30. November. Teilnehmer finden im Internet das Dokument mit den 32 Fragen, mit denen die Zufriedenheit mit dem Radverkehr ermittelt werden soll. „Die weltweit größte Befragung zum Radfahren findet nun schon zum neunten Mal statt. Mitmachen können nicht nur ADFC-Mitglieder, sondern alle, die in ihrem Alltag das Fahrrad nutzen, ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder nur gelegentlich“, erklärt Konrad Krause, Geschäftsführer des ADFC Sachsen.

Für besseres Radwegenetz

Im Fokus der Befragung stünden das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden sowie die Radwege in der Stadt. Fünf der 32 Fragen zielten auf die besondere Corona-Situation in diesem Jahr ab: In vielen Städten sei die Nutzung des Fahrrads geradezu durch die Decke gegangen. „Der Fahrradklima-Test ermöglicht es jedem, sein Feedback an die Planer vor Ort, an Bürgermeister und natürlich auch an die Verkehrspolitiker auf Landesebene zu geben“, so Krause.

In den letzten Jahren hätten damit viele Gefahrenstellen im Radwegenetz aufgedeckt werden können. „Ich freue mich sehr, dass Taucha in der Endauswertung des Fahrradklima-Tests dieses Jahr dabei sein wird. Aber wir sammeln natürlich weiter. Je mehr Menschen unsere Fragen zur Fahrradfreundlichkeit beantworten und ihre Stadt bewerten, umso mehr können die Kommunen und der ADFC zum Schluss damit anfangen“, ermuntert Krause weiter zur Teilnahme am Test, der alle zwei Jahre durchgeführt wird.

https://fahrradklima-test.adfc.de/info-service

Von Olaf Barth