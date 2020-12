Taucha lässt Aussichtsturm erstrahlen

Taucha

Die Stadtaufgabe des MDR-Sachsenspiegels, Tauchas Aussichtsturm an der Vorderseite mit Bettlaken und Tüchern zu verhüllen, so dass er beim Anstrahlen wie eine Kerze leuchtet, haben die Parthestädter mit Bravour gelöst. Fast 350 Wäschestücke kamen im Rathaus an Spenden zusammen. In Heimarbeit nähten fleißige Helfer davon etwa 60 Tücher und Laken aneinander, mit denen der Turm in 16 Metern Höhe verhüllt wurde. Zur Liveschaltung am Sonnabend strahlten LED-Leuchten den Turm an.

Lohn der Mühen: ein Scheck über 1000 Euro für den Volkschor Taucha. Dem waren viele Auftritte weggefallen, und seinen 45. Geburtstag konnte er auch nicht gebührend feiern.

Von Reinhard Rädler