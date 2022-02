Taucha macht weg frei für neue Baugrundstücke

Taucha

In Taucha werden in den kommenden Monaten weiter Baugebiete erschlossen. Neben den größeren Vorhaben „Gartenstadt“ an der Eilenburger Straße und „Bogumilspark“ an der B 87 existieren auch kleinere Projekte. Zum Beispiel der Bebauungsplan „Wohnbebauung an der Max-Liebermann-Straße“. Es könnte auch „An der Sommerfelder Straße“ heißen, denn die künftigen fünf Baugrundstücke liegen zwischen diesen beiden Straßen.

Anstelle der künftigen Einfamilienhäuser befindet sich jetzt noch ein breiter Grünstreifen mit einem Wall, auf dem Büsche und Bäume wachsen. Das Areal zieht sich von der Tierarztpraxis nahe des Einkaufszentrums Klebendorfer Straße bis zur Einmündung in die Ernst-Barlach-Straße kurz vor dem Feuerwehr-Gerätehaus. Weil mehr Verkehr befürchtet wird und vor allem weil die jetzige Naturfläche in Bauland umgewandelt werden soll, gab es im Zuge der Offenlegung des Bauplanes Einwände von Anwohnern. Sie wollen, dass das Grün sowie der Wall als Lärmschutz zur Sommerfelder Straße hin erhalten bleibt.

Streuobstwiese als Ausgleich

Die Stadtverwaltung verweist allerdings darauf, dass für die Naturfläche reichlich Kompensationsmaßnahmen geplant sind. „Im südlichen Bereich des Areals wird eine 400 Quadratmeter große Streuobstwiese angelegt. Und zur Sommerfelder Straße hin soll eine vier Meter breite Hecke als Lärmschutz gepflanzt werden“, erklärt Maritta Mandry, zuständige Mitarbeiterin im Bau-Fachbereich der Stadt.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei weitere Ausgleichsmaßnahmen fänden zusätzlich außerhalb dieses Baugebietes statt. „Am südlichen Gewässerrandstreifen des Dewitzer Baches werden Bäume gepflanzt. Und am Fuße des Rittergutsschlosses in der Glockentiefe wird eine Fläche entsiegelt. Dabei handelt es sich um das Fundament des einstigen Schafstalles. Nach der Entsiegelung werden dann auch hier Bäume gepflanzt“, so Mandry. Die Stadträte votierten einstimmig für den Abwägungsbeschluss.

Neue Häuser in Plösitz

Bei lediglich einer Enthaltung und einer Gegenstimme gab es für ein weiteres Projekt ebenfalls große Zustimmung im Stadtrat. Bei diesem Abwägungsbeschluss handelte es sich um das Vorhaben „Plösitz-Bergstraße“. Auf einem rund 7000 Quadratmeter großen Areal neben dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb Hoffmann sollen fünf Wohngrundstücke entstehen. „Allerdings gibt es in diesem sensiblen ländlichen Raum für die künftigen Bauherren zahlreiche strenge Festlegungen. Zum einen, was den Erhalt des dörflichen Charakters und zum anderen, was Begrünung und Versiegelung von Flächen betrifft. Dabei geht es um die Anpassung an den ländlichen Bereich und einen harmonischen Übergang zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet“, erklärt Mandry. Auch für dieses Vorhaben seien umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Von Olaf Barth