Taucha plant Kultursommer am Schöppenteich

Taucha

Für den Neustart des kulturellen Lebens erhält Taucha finanzielle Unterstützung vom Landkreis Nordsachsen. Diesem stehen insgesamt 300 000 Euro Fördermittel zur Verfügung, informierte am Freitag Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Das Geld werde je nach beantragten Vorhaben unter sieben Städten im Landkreis aufgeteilt. 20 Prozent der Veranstaltungskosten seien selbst aufzubringen. „Wir planen im Juli und August einen ,Tauchaer Kultursommer’. An drei Wochenenden soll es auf der Wiese am großen Schöppenteich Veranstaltungen geben“, sagte Meier. Ensembles, Künstler, Schausteller und Gastronomen vor allem aus der Stadt und der Region sollen zum Zug kommen. Tagsüber könnte es ein Kinderprogramm geben, abends Musik und Tanzvorführungen. Der Eintritt sei frei.

Tauchscher nicht abgesagt

„Allerdings wird es wohl Zugangsbeschränkungen geben. Momentan gehen wir von 950 Besuchern pro Veranstaltung aus. Ob es so bleibt, hängt von der Pandemie-Situation ab“, so Meier. Zudem hätten auch die Veranstalter des Weltmusik-Festivals Ancient Trance eine Förderung erhalten und seien inzwischen in die Vorplanung für die Durchführung eingestiegen. Vom 5. bis 8. August soll das vom Vorjahr verschobene Festival laut Veranstalter stattfinden. Meier: „Wir stehen dem positiv gegenüber. Ob und wie es tatsächlich stattfinden kann, ist noch offen.“ Das treffe auch auf das Stadtfest, den Tauchschen zu. Bis Mitte Juli soll dazu eine Entscheidung fallen. Das Fest sei definitiv noch nicht abgesagt.

Von Olaf Barth