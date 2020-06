Taucha ruft Sommermarkt ins Leben

Taucha

In diesem Monat soll es zum ersten Mal in Taucha einen abendlichen Sommermarkt geben. Am Freitag, den 26. Juni können von 16 bis 21 Uhr Händler auf dem Tauchaer Markt frische Lebensmittel aus der Region anbieten. Auch handwerkliche Produkte aus der Region könnten angeboten werden. Bekleidung und Haushaltswaren sind nicht vorgesehen.

Noch Platz für Händler

Bis inklusive September soll dieser Markt künftig an jedem letzten Freitag im Monat stattfinden, teilte Nico Graubmann aus der Stadtverwaltung mit (Telefon 034298 704142, E-Mail nico.graubmann@taucha.de). Interessierte Händler könnten sich noch bei ihm melden, neun Verkäufer gebe es bereits. Es könnten sich aber noch weitere melden. Auch kleinere Erzeuger wie Imker könnten am „Campingtisch" ihre Produkte anbieten. Ein Gewerbeschein sollte vorhanden sein, für Ausnahmen werde im Rathaus nach einer Lösung gesucht.

Bummeln nach Feierabend

„Mit dieser neuen Idee wollen wir den Forderungen regionaler Händler nachkommen und die Innenstadt beleben. Wenn es funktioniert, werden wir das die nächsten Jahre fortsetzen“, so Graubmann. Er sei optimistisch, dass das klappt. Denn der Freitagabend soll dann ein bunter, quirliger Treffpunkt für Händler und die Tauchaer werden. Die Öffnungszeit bis in den Abend erlaube es auch Berufstätigen, nach Feierabend noch mal in die Stadt zu gehen, frische Produkte zu kaufen oder einen Wein zu verkosten, so die Intentionen der Organisatoren.

Von Olaf Barth