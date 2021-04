Taucha

Taucha sagt die Feierlichkeiten zu seinem Doppeljubiläumsjahr endgültig ab. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und den aktuell weiterhin hohen Inzidenzwerten samt der damit verbundenen Einschränkungen seien Veranstaltungen derzeit nicht plan- und durchführbar, teilte die Stadt mit.

Eigentlich sollte 2020 groß gefeiert werden – mit Veranstaltungen über das ganze Jahr. Die Stadt wurde 850 Jahre und das Rittergutsschloss 800 Jahre alt. Schweren Herzens, aber mit großer Hoffnung waren die Feierlichkeiten wegen Corona dann ins Jahr 2021 verschoben worden.

Entscheidung über „Tauchschen 2021“ steht noch aus

„Wir haben lange überlegt, uns nun aber doch entschieden, die Reißleine zu ziehen. Vereine und Unternehmen haben gerade mit sich zu tun, um durch die Pandemie zu kommen. Wir wünschen allen Künstlern, Schaustellern, Firmen und Händlern, die sonst immer am Stadtfest mitwirken, weiterhin viel Durchhaltevermögen“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Unter anderem waren am Stadtfest-Wochenende ein historischer Festumzug und Hochseilartistik in der Innenstadt geplant. Ob es den „Tauchschen 2021“ in irgendeiner Form geben kann, das werde in den nächsten Wochen entschieden, so Meier.

Gibt es 2024 die große Party?

Gleichzeitig blickt der Bürgermeister schon voraus. Nach der Sanierung des Rittergutsschlosses soll 2022 das Jubiläum auf dem Schlossberg nachträglich gewürdigt werden.

„Und 2024 wird ein großes Jahr für Taucha, denn vor 1050 Jahren, also 974, wurde die Stadt erstmalig urkundlich in der Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg als ,urbs Cothung’ erwähnt“, schilderte Meier. Sollte dieses Ereignis groß gefeiert werden, würde dies für die Entbehrungen in der Corona-Pandemie und für den Ausfall diverser Veranstaltungen entschädigen.

Von Olaf Barth