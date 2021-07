Taucha sagt Stadtfest erneut ab

Taucha

Auch in diesem Jahr wird es wie 2020 coronabedingt in Taucha kein Stadtfest geben. Der „Tauchsche“ wurde nach vielen Beratungen des Organisationsteams „Steuerungsgruppe 2020“ schließlich doch abgesagt. Ein entsprechender Beschluss von Tauchas Stadträten am Donnerstagabend setzte den Schlusspunkt unter die Diskussionen. Schulen und Vereine könnten sich nicht wie sonst einbringen, führte Bürgermeister Tobias Meier (FDP) unter anderem aus. Es hätte ohnehin keinen historischen Festzumzug und keine Spielstraße gegeben. Außerdem sehe sich die Stadt nicht in der Lage, bei bis zu 30 000 Besuchern an den drei Tagen ein ausgefeiltes Hygienekonzept sowie eine beschränkte Besucherzahl auf der dann eingezäunten Festwiese durchzusetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. „Die Absage schmerzt sehr, die Entscheidung ist allen Beteiligten schwer gefallen“, so Meier.

Vereine entscheiden mit

Normalerweise findet das Tauchaer Stadtfest jährlich am letzten August-Wochenende statt und lockt tausende Besucher in die Innenstadt. Die Entscheidung für eine Absage in diesem Jahr sei nach langwieriger Prüfung aller Umstände getroffen worden, heißt es in der Begründung vor dem Stadtrat. An den Beratungen hätten auch Vertreter des Schloss-, Heimat- und Partnerschaftsvereins sowie von der TSG 1861 Taucha, dem LC Taucha und der Stadtverwaltung teilgenommen, die zu der Steuerungsgruppe gehören.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wegen anhaltend hoher Inzidenzen im Frühjahr 2021 waren keinerlei planvolle Vorbereitungen möglich. Ein Vereinsprogramm oder Vereinspräsenzen sowie die Einbeziehung der Kindergärten und Schüler der Tauchaer Einrichtungen sind nicht zu erwarten, da die üblichen Vorlaufzeiten fehlen und Auftritte nicht einstudiert werden konnten“, teilt die Stadtverwaltung mit. Mit der Absage des Festumzuges und der Spielstraße würden wesentliche Säulen des Stadtfestes bereits fehlen. Und weiter: „Eine Durchführung ist wegen der Unvorhersehbarkeit der Inzidenzzahlen generell nicht sicher. In der Veranstaltungsbranche sind trotz aktuell niedriger Inzidenzen zahlreiche Absagen festzustellen, Besucherzahlen sind nicht kalkulierbar.“

Genaue Zahlen ungewiss

Zudem seien für die Erstellung eines entsprechenden Hygienekonzeptes größere Mehraufwendungen zu erwarten, und es müsse mit technischen Schwierigkeiten hinsichtlich der Gewährung einer umfassenden Sicherheit und Steuerung der Besucherströme gerechnet werden. Die Festgelände müssten mit Zugangsbeschränkung eingezäunt werden. Hier seien zum Beispiel die Kontakterfassung im Innenstadtbereich (wo viele Menschen wohnen und Zugang bekommen müssen) und damit auch die nicht mögliche Sicherstellung von genauen Aufenthaltszahlen im Veranstaltungsbereich genannt.

Andere Feste fallen auch aus

„Die Vereine sehen sich zum Teil nicht in der Lage, das Stadtfest in gewohnter Weise zu organisieren und durchzuführen. Ebenso ist das Akquirieren von finanziellen Mitteln zur Umsetzung des Festes fast unmöglich“ heißt es in der Begründung der Absage weiter. Ausschlaggebend für diese Entscheidung seien außerdem die Absagen sämtlicher Stadt- und Dorffeste der Region, wie in Borsdorf, Eilenburg oder Delitzsch, was zu weiteren schwer kalkulierbaren Besucherströmen aus dem Umland führen könnte. Abschließend heißt es: „Insgesamt gibt es derzeit sehr viele Unsicherheiten in der Durchführbarkeit zum Termin. Gleichzeitig ist wegen erheblichem Planungs- und Absprachebedarf die für die Organisation der Veranstaltung unter diesen Umständen notwendige Flexibilität nicht gegeben.“

Von Olaf Barth