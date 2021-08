Taucha sammelt Schulranzen für den guten Zweck

Taucha

In der Parthestadt werden gerade wieder gebrauchte Schulranzen gesammelt. Eltern und Schüler sind aufgerufen, die oftmals nach der vierten Klasse ausgetauschten Ranzen nicht wegzuwerfen, sondern im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion bis zum 30. September an Sammelstellen abzugeben. Hort und Förderverein der Grundschule Am Park, Stadtverwaltung, die Oberschule Taucha und der Schülerrat des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bitten zugleich darum, in die abgelegten Schulranzen vielleicht noch einige der wichtigsten Schulmaterialien wie zum Beispiel Rechenhefte, Schreibblöcke, Federmappen, Lineale und Buntstifte hineinzulegen. Es könne zur Füllung leerer Ranzen auch Geld gespendet werden, hieß es.

Bürgerbüro, Hort und Schulsekretariat sind Abgabestellen

Die gesammelten Schulranzen kommen zum einen hilfebedürftigen Familien in der Parthestadt zugute. Zum anderen werden sie der Hilfsorganisation „GaIN“ übergeben, die diese dann in Projektländern verteilt. Als Abgabestellen fungieren bis zum 30. September zum Beispiel das Bürgerbüro im Rathaus Taucha, Schloßstraße 13, sowie der Hort der Grundschule Am Park. Ab dem 6. September nimmt auch das Sekretariat der Oberschule die Spenden entgegen – und zwar an den Schultagen zwischen 7 und 14.30 Uhr. Für die Gymnasiasten soll es wieder eine Sammlung über den Schülerrat geben. Hausmeister Ralf Reineck wird dann die Ranzen entgegennehmen.

Von Olaf Barth