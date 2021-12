Taucha schließt an Straßen und Wegen Baumlücken

Taucha

Es ist eine der letzten Pflanzaktionen des Tauchaer Bauhofes in diesem Jahr: Am „Klangweg“ in Sehlis bringen der Baumsachverständige Ronny Reiche und sein Kollege Michael Hahn 30 Birken in den Boden. Dass das Erdreich zur frühen Morgenstunde leicht angefroren ist, stört beim Pflanzen nicht. „Das ist nur oberflächlich, da passiert dem Wurzelballen nichts“, sagt Reiche. Die Birkenpflanzung sei der größte Einzelposten dieses Jahr. „Insgesamt haben wir an verschiedenen Stellen 120 Bäume gepflanzt. Das sind wieder klar mehr, als wir durch unterschiedliche Gründe verloren haben“, so Reiche. 16 000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Test mit vier Speierlingen

So stehen jetzt am Radweg zwischen Taucha und Sehlis eine ganze Reihe neu gepflanzter Erlen. Neben der Kriekauer Straße wurden bis zum Ortseingang Plösitz mit Platanen Lücken geschlossen. In der Graßdorfer Straße kamen neue Linden in den Boden. Neue Schwarzpappeln stehen nun am Pönitzer Weg in Seegeritz. Erstmals wurden vom Bauhof vier Speierlinge gepflanzt. Die Baumart ist mit der Vogelbeere verwandt und eher in südlicheren Gefilden heimisch. „Das ist ein Versuch. Mal schauen wie sie hier wachsen“, ist Reiche gespannt. Nicht nur für die Wälder, auch für die Straßenränder werden Baumarten gesucht, die mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen zurecht kommen.

Am Radweg zwischen Sehlis und Taucha stehen jetzt zahlreiche neu gepflanzte Erlen. Quelle: Olaf Barth

Linden ersetzen Weißdorn

Die krankheitsbedingten Verluste der Weißdorn-Bäume nahe des Kreisverkehrs in der Matthias-Erzberger-Straße wurden am selben Ort mit den Baumarten Silberlinde und Holländische Linde ausgeglichen. „Der Weißdorn war nicht mehr zu retten. Die Bäume hatten eine Krankheit und ihre Blätter schon im August verloren“, sagt Reiche. Andernorts mussten sturmbedingte Verluste mit Neuanpflanzungen ersetzt werden. Ein neuer Versuch wird zudem im Frühjahr an der Graßdorfer Straße mit zwei Bergmammutbäumen unternommen. Ihre Vorgänger waren eingegangen, hatten von vornherein irgendwie geschwächelt. Reiche: „Wir nehmen beim zweiten Versuch kleinere Bäume und hoffen sehr, dass sie gut anwachsen und mit dem Standort dann besser klar kommen. Eigentlich spricht da nichts dagegen.“

Von Olaf Barth