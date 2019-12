Taucha startet sportlich ins Jubiläumsjahr

Taucha

Zum drittem Mal findet in Taucha am 1. Januar der Neujahrslauf „Rund um den Schöppenteich“ statt. Organisator Jens Krüger hat dabei vor allem wieder mehr die Familien und weniger die ehrgeizige Läuferszene im Blick. „Der Rundkurs geht über einen Kilometer, jeder läuft, walkt oder spaziert diese Runde so oft wie er will oder kann. Der Kurs ist eine Stunde lang offen“, sagt der 52-Jährige. Das Treffen am Glühweinstand, die Gemeinschaft und der Spaß sollen im Vordergrund stehen. Deshalb wird auch wieder das ausgefallenste Kostüm prämiert, in dem Läufer antreten.

Startschuss um 13 Uhr

Gestartet wird der Lauf 13 Uhr vor dem Eingang des Parthebades. Dort gibt es von 12 bis 15 Uhr auch einen „Kater-Imbiss“. Um Müll zu vermeiden, wird für Becher ein kleiner Pfand verlangt. Die AOK hat hier ebenso ihren Stand, um nach dem Lauf die Preise für ihr Gewinnspiel zu verteilen. Für die passende Musik sorgt DJ Sven Juckeland. Da dies die erste offizielle Veranstaltung im Tauchaer Jubiläumsjahr ist, wird Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) seinen Urlaub unterbrechen und den Startschuss für den Lauf und ins Festjahr vornehmen. Immerhin feiert die Parthestadt 2020 ihren 850. und das Rittergutsschloss seinen 800. Geburtstag.

Erlös für Jugendarbeit

Die Startgebühr für alle Teilnehmer beträgt einen Euro. „Wie in den vergangenen beiden Jahren kommt der Erlös wieder einem Verein zugute. Diesmal ist es die Kinder- und Jugendarbeit der SG Taucha 99. Knapp 200 Kinder trainieren in dem Verein“, sagt Krüger. Er selbst gehört dort zum Übungsleiter-Team der C-Jugend. Im ersten Jahr ging der Erlös an den Jugendclub, dieses Jahr an den Leichtathletik Club Taucha. Rund 150 Teilnehmer waren jeweils gekommen. Unterstützt wird die Ausrichtung des Laufes von SG-Mitgliedern sowie vom Bauhof und vom Jugendclub. „Ich hoffe, dass am 1. Januar wieder viele gut gelaunte Teilnehmer kommen und wir endlich mal vom Nieselregen verschont bleiben. Wobei, die Stimmung war trotzdem immer gut“, so Krüger.

Von Olaf Barth