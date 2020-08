Taucha übergibt neue Kita für 165 Kinder an Betreiber DRK

Taucha

Ab Dienstag kommen die ersten Kinder in Tauchas neue Einrichtung „ Kükennest“. 6,5 Millionen Euro wurden hier inklusive Erschließung und des Baus der Eilenburger Straße investiert. In einigen Monaten können in dem Neubau bis zu 165 Krippen- und Kindergartenkinder betreut werden. Den Montag nutzt das neu zusammengestellte Erzieherteam um Leiterin Silke Merkel noch einmal für die letzten Vorbereitungen. Die Vorfreude auf den Start mit den Kindern war am Freitag zur feierlichen Eröffnung überall zu spüren. „Ich komme selbst gerade aus der Elternzeit und freue mich riesig, in dieser wunderschönen Einrichtung wieder starten und mit den Kindern arbeiten zu können“, sagte Nicole Bardoux, eine der beiden Stellvertreterinnen Merkels. Die 31-Jährige und ihre Kollegen führten nach der Eröffnung mit den offiziell geladenen Gästen in vier Gruppen über 60 neugierige Tauchaer durch die Räume.

Viel Bewegung und Sprache

Die Besucher bewunderten die hellen, liebevoll gestalteten und eingerichteten Räume in dem winkelförmig errichteten Bau. Während es im Erdgeschoss für die 56 Krippenkinder einen grünen und gelben Flügel gibt, gehört das Obergeschoss mit dem orangen und blauen Flügel den bis 109 größeren Kindern. Hier sind der Bau- und Bastel-Raum, die Maler-Galerie, eine Kinderküche und Speiseraum, das Musikzimmer, der Theaterraum, ein Besprechungsraum für Erzieher und Familien, der Bewegungsraum sowie ein Zimmer für Spiel und Sprache eingerichtet. „Wir werden viel mit den Kindern reden, auch über ihre und unsere Gefühle, und wie man sie ausdrückt. Erwachsene haben auch mal einen schlechten Tag, auch darüber kann man reden“, erklärt Bardoux.

Nicole Bardouxfreut sich darauf, ab Dienstag endlich im „Kükennest“ die Kinder mit betreuen zu können. Quelle: Olaf Barth

Die miteinander verbundenen Räume könne flexibel durchgängig oder bei geschlossenen Türen einzeln genutzt werden. Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit mit den Kindern seien Bewegung und Sprachentwicklung. Ein weiteres Zimmer in der integrativen Einrichtung bleibt als Rückzugsraum der differenzierten und individuellen Arbeit mit Kindern vorbehalten, deren Entwicklung gestört ist, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind.

GBV als starker Partner

Exakt ein halbes Jahr nach dem Richtfest wurde auf der mit vielfältigen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten gestalteten schmucken Außenanlage die feierliche Übergabe zelebriert. „Unser Projekt endet heute, wir übergeben den Schlüssel an die Stadt und danken als Bauherr allen Beteiligten. Wir hatten eine super Zusammenarbeit mit Stadt und DRK“, sagte Gunnar Simon, Geschäftsführer der städtischen Grundbesitz- und Verwertungsgesellschaft Taucha mbH (GBV), die das Gebäude nun an die Stadt vermietet. Vor zehn Jahren hatte die Gesellschaft bereits die St.-Moritz-Kita an der Klebendorfer Straße errichtet.

Die DRK-Mitarbeiter freuen sich auf den Start am Dienstag. Quelle: Olaf Barth

Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) würdigte die Leistungen der GBV als starken Partner der Stadt, die aus eigener Kraft all die anstehenden Investitionen nicht würde allein stemmen können. Mit der Einrichtung gebe es nun inklusive der Tagespflege über 1000 Betreuungsplätze für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. „Das spricht für die Familienfreundlichkeit der Stadt, die hier keine Phrase ist, sondern gelebt wird. Wir ermöglichen so den Eltern, Beruf und Familie in Einklang zu bringen“, so Meier, der die DRK-Mitarbeitern zu der schönen Einrichtung beglückwünschte und dann den Schlüssel an Kita-Leiterin Silke Merkel übergab. In der Einrichtung gibt es noch freie Plätze, warb Meier.

Bürgermeister Tobias Meier übergibt Kita-Leiterin Silke Merkel den Schlüssel für das „Kükennest“. Das freut auch DRK-Vorstand Jens Bruske (l.). Quelle: Olaf Barth

Individuelle Modul-Bauweise

Dass die Bauweise mit vorgefertigten Modulen dennoch individuelle Gestaltung erlaubt, darauf wies Niederlassungsleiter Andreas Michael vom Hersteller Kleusberg GmbH& Co. KG. hin. „Wir haben 46 Module miteinander verschraubt. Eingebaut wurden 84 Fenster in 52 Typen, 98 Türen in 42 Ausführungen, hinzu kommen drei Balkone. 35 Handwerkerfirmen haben dieses schöne Gebäude mit errichtet“, zählte der 44-Jährige auf. Als Geschenk übergab er Kita-Leiterin Silke Merkel fünf Fahrzeuge mit emissionsfreien Antrieb und einen Satz Warnwesten für die Kinder. Die Bobby-Car-Flotte trägt natürlich das Firmen-Logo.

Die Außenanlage bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder. Quelle: Olaf Barth

Übers ganze Gesicht strahlte auch Jens Bruske, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Leipzig-Land, der die Einrichtung betreiben wird. „ Es ist die erste Kita in Taucha, aber die 17, die wir als Verband übernehmen. Es war einzigartig, wie es in Taucha lief. Wir wurden von Beginn an in das Raumkonzept mit eingebunden, konnten es auf unsere pädagogische Arbeit zuschneiden. Hier haben auch die Architekten des Büros DNR Daab Nordheim Reutler aus Leipzig ganze Arbeit geleistet“, lobte Bruske.

DRK-Vorstand Jens Bruske konnte nicht widerstehen und testete die Korbschaukel. Quelle: Olaf Barth

Wie auch Meier und Simon war Bruske einst selbst in Taucha in den Kindergarten gegangen und ließ sich gleich mal in eine Korbschaukel nieder. Es schien, als würden auch manch andere Erwachsene beim Anblick der Matschstrecke, des kleinen Fußballfeldes oder der Balancier-, Kletter- und Schaukelmöglichkeiten gern noch einmal Kinder sein.

