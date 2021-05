Taucha verbietet politische Veranstaltungen an Schulen

Taucha

In den Schulen und Kindergärten der Parthestadt sowie in anderen öffentlichen Gebäuden der Stadt dürfen künftig keine politischen Veranstaltungen mehr durchgeführt werden. Ausgenommen von dieser Regel sind die Mehrzweckhalle in der Geschwister-Scholl-Straße sowie das Schlossareal im Haugwitzwinkel. Das beschlossen Tauchas Stadträte am Donnerstagabend nach einiger Diskussion mit großer Mehrheit. Nur die SPD und Klaus Hofmann (AfD), der sich an der Diskussion nicht beteiligte, stimmten dagegen.

AfD als Stein des Anstoßes

Zur ganzen Wahrheit gehöre, sagte SPD-Fraktionschef Christof Heinzerling, dass das Thema erst aufkam, als die AfD eine Veranstaltung im Atrium der Grundschule „Am Park“ abgehalten hatte. „Ich finde ein Verbot von politischen Veranstaltungen im Atrium nur wegen der AfD unangemessen.“ Als die Schule geplant worden war, sei das Atrium ausdrücklich so entstanden, um auch für öffentliche Veranstaltungen der Stadt zur Verfügung zu stehen.

Die Schule wurde 1997 eröffnet. Neben Kulturveranstaltungen wie Literatur-Gala oder Kabarett-Abende stand der Raum auch für Einwohnerversammlungen etwa zum Thema B 87 oder zuletzt für die Neujahrsempfänge der Stadt zur Verfügung. Aber auch die SPD mit Kreisparteitagen und die CDU mit Neujahrsempfängen nutzten die Grundschule. Das hatte bisher bei Eltern nie zu Diskussionen geführt, die AfD-Veranstaltung im März 2020 allerdings schon.

„Zeiten ändern sich“

CDU-Fraktionschef Frank Apitz warb für das Veranstaltungsverbot: „Wir folgen der Bitte von Schul- und Hortleitung. Wir finden es richtig, künftig größere Veranstaltungen im Atrium auszuschließen. Doch dort spielen täglich Kinder, davon lassen wir uns leiten. Der Fußboden muss nach Veranstaltungen mit Catering immer erst aufwändig gereinigt werden.“ Jochen Möller (FDP) pflichtete dem bei: „Für mich ist das Atrium ein pädagogisch neutraler Raum für Kinder. Es mag früher mal anders geplant gewesen sein, doch die politischen Zeiten ändern sich.“

Dem schloss sich Jens Barthelmes (UWT) an: „Politische Veranstaltungen haben an Schulen nichts zu suchen.“ Und Axel Weinert (Grüne) sagte: „Atrium und Schule lassen sich nicht trennen. Das geht auch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht.“ Schließlich verwies Sigrid Wagner (CDU) aus eigener Erfahrung auf den großen Aufwand, den Raum für Veranstaltungen frei zu machen und danach wieder herzurichten. Das behindere die Arbeit mit den Kindern.

Mehrzweckhalle meist ausgebucht

Bis März 2020 habe das Thema keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt, bestätigte Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Aber mit Schul- und Hortleitung habe es schon in den Jahren zuvor Gespräche über die Veranstaltungen gegeben. „An den Wänden hängen Aushänge, Bildergalerien mit den Kindern. Das geht mit dem Datenschutz nicht mehr konform.“ Seinen Verweis auf die künftige Nutzung der Mehrzweckhalle verband er zugleich mit dem Hinweis, dass es wegen des Vereinssports nicht einfach sei, dort Termine für Veranstaltungen zu finden. Auch auf dem Schlossareal ließen sich wegen der dort laufenden Bauarbeiten momentan kaum Veranstaltungen durchführen. Alternativen könnten private Anbieter aus dem Bereich der Gastronomie wie Ratskeller, Gut Graßdorf oder andere sein, sagte Meier auf Nachfrage.

Von Olaf Barth