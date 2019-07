Taucha

Nach den Veröffentlichungen auf den amtlichen Seiten des Tauchaer Stadtanzeigers platziert die Stadtverwaltung ihre Benutzungsordnungen nun auch direkt vor Ort. Allerdings sind die Spielregeln für das Benehmen auf der Festwiese mit dem Jugend-Pavillon sowie für die anderen städtischen Parkanlagen, Grünflächen und Plätze nicht als seitenlange Pamphlete in Schaukästen oder an Laternenpfählen angebracht. Die Stadt hat sich für eine etwas elegantere, zeitgemäßere und platzsparendere Variante entschieden: Rund um die besagten Plätze sind auf bereits vorhandenen Schildern, Tafeln, Verteilerkästen oder Masten Aufkleber mit einem sogenannten QR-Code verteilt worden.

Information ist jedem zugänglich

Die Abkürzung QR steht für das englische Quick Response, zu deutsche schnelle Antwort. Die als Quadrat ausgeführten schwarz-weißen, auch Matrix genannten Muster enthalten einen zweidimensionalen Code, der 1994 von der japanischen Firma Denso Wave entwickelt wurde. Mit diesem Code können platzsparend Informationen dargestellt werden, die sich mit der Handy-Kamera scannen lassen und dann automatisch entschlüsselt werden. Die Tauchaer Quadrate rufen nach einem Bestätigungsklick des Nutzers umgehend die entsprechende Benutzungsordnung für die jeweilige Anlage auf. Wie intensiv das genutzt wird, sei dahingestellt.

Die Stadt betrachtet das Ganze auf jeden Fall als nützliches Informationsangebot. Schließlich werden Verstöße gegen die Verhaltensmaßregeln von der Polizeibehörde geahndet. Niemand soll dann sagen können, er habe von nichts gewusst. Gerade die in letzter Zeit auffällig gewordene Gruppierung von jungen Leuten wird wohl etwas mit einem QR-Code anzufangen wissen. Wie berichtet, gibt es in Taucha seit einigen Monaten verstärkt Vandalismus und Schmierereien durch Jugendliche. Extra Erläuterungen zu den QR-Codes wurden nicht angebracht. Jens Rühling, Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales, hatte bereits in der Juni-Stadtratssitzung das Anbringen der QR-Code-Aufkleber angekündigt.

Hunde sind an der Leine zu führen

In jener Sitzung wurde ohne Gegenstimme von den Stadträten eine Benutzungsordnung für die städtischen Parkanlagen, Grünflächen und Plätze erlassen. Gemeint damit sind alle öffentlichen Spielplätze, der König-Albert-Park mit Aussichtsturm, die Parkanlage an den Schöppenteichen inklusive des Weges „An der Parthe“, die Grünanlagen „An der Bürgerruhe“, „Neustadt“, „Glockentiefe“, „Rosshof“ und „Brauhof“, der Lindnerplatz sowie die Freifläche „Badergasse“. In den vor allem der Erholung und Freizeit dienenden und frei zugänglichen Bereichen sind laut Benutzungsordnung unter anderem Hunde an der Leine zu führen. Untersagt ist jeweils das Grillen, Zelten, Befahren mit Kfz, die Verrichtung der Notdurft, der Genuss von Alkohol und Drogen oder das Handeln damit sowie das Mitführen von Glas- und Keramik-Behältnissen. Verstöße können mit einer Geldbuße in Höhe von fünf bis 1000 Euro geahndet werden, heißt es in der Ordnung. Bereits im März hatte der Stadtrat eine Benutzungsordnung für die Festwiese inklusive des dort von Jugendlichen genutzten Pavillons beschlossen.

Von Olaf Barth